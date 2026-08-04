Когда тигрицы освоятся, их переведут в адаптационный вольер. Фото: кадр из видео Росприроднадзора/Rosprirodnadzor_official

Две амурские тигрицы из Приморского края, которые прибыли в «Дом тигра» в Выборгском районе Ленинградской области всего неделю назад, постепенно осваиваются на новом месте. Сейчас за ними особенно внимательно следят специалисты. Хищники проходят карантин и адаптацию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники Росприроднадзора посетили центр и обсудили с его специалистами состояние новых подопечных. Первые дни для зверей после переезда - время тишины и осторожного знакомства с территорией, поэтому тигрицам пока доступно только внутреннее помещение.

Им дают возможность самим освоиться, привыкнуть к голосам и шагам людей. Младшей самке около трех лет, в Центр «Тигр» она попала сильно истощенной и с тяжелой травмой передней лапы, восстановить которую полностью не удалось. Второй тигрице около 10 лет, у нее также серьезно повреждена передняя лапа. Обе не смогут вернуться в дикую природу.

«Сейчас обе проходят карантин и адаптацию. Старшая чувствует себя увереннее, а младшая переносит переезд тяжелее: у нее есть проблемы с задними лапами и пока не очень хороший аппетит. Специалисты наблюдают за ней и стараются не создавать дополнительного стресса», - рассказали в Росприроднадзоре.

Тигрицы из Приморья переехали в хоспис в Ленинградской области Видео: Росприроднадзор/Rosprirodnadzor_official

Когда тигрицы освоятся, их переведут сначала в небольшой адаптационный вольер, а затем выпустят в большой. Сегодня в центре живут 23 тигра, три льва, четыре пумы, две рыси, два медведя и лисица. Для каждой такой истории главное - не просто найти животному место, а создать условия, в которых оно сможет спокойно и безопасно жить дальше.

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