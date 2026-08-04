Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность курьера Фото: кадр из видео МВД Приморья/mvd25

Во Владивостоке полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который работал курьером у телефонных мошенников. Он забрал у 81-летней пенсионерки полтора миллиона рублей, которые та отдала, поверив звонку от якобы сотрудника спецслужб. Сейчас фигурант заключен под стражу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все произошло после того, как пожилой женщине позвонил неизвестный и представился работником спецслужб. Он сообщил, что на ее имя якобы уже оформили доверенность на все сбережения, и дал инструкцию, как спасти деньги.

«Оказавшись под психологическим давлением, женщина передала все свои сбережения прибывшему по адресу ее проживания курьеру, который был в черном капюшоне, а лицо закрыто белой марлей. Потерпевшая передала мужчине полтора миллиона рублей», - рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность пособника - им оказался 30-летний житель Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигуранта заключили под стражу.

Полиция вновь напоминает: нельзя доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками государственных органов. При поступлении таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк для проверки информации.

В Приморье задержали курьера мошенников Видео: МВД Приморья/mvd25

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