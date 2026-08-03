«Ваш родственник в беде»: житель Приморья обчистил счета россиян почти на 3 миллиона рублей одной фразой

Мужчина забирал деньги и переводил на счета мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жажда легких денег довела жителя Артема до скамьи подсудимых. Мужчина помогал телефонным мошенникам выводить украденные у пожилых людей средства. Шестеро пенсионеров лишились в общей сложности более 2,7 миллиона рублей. Теперь приморцу грозит реальный тюремный срок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

КАК РАБОТАЛА СХЕМА

Организованная преступная группа работала по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенники звонили пожилым людям и рассказывали легенду о том, что их близкий человек спровоцировал серьезную аварию. За спасение родственников от тюрьмы аферисты требовали крупные суммы. Испуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения приехавшим курьерам или водителям такси.

Подсудимый присоединился к банде в августе 2025 года. У него была своя роль: он забирал наличные, а затем переводил их через банкоматы на счета соучастников преступной схемы. За свою работу мужчина оставлял себе оговоренный процент в качестве вознаграждения.

ШЕСТЬ ОБМАНУТЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

На уловку аферистов попались шесть человек. Это пожилые жители Владивостока, Уссурийска, Фокино, Надеждинского района, а также Октябрьского и Яковлевского округов. Общий ущерб превысил 2,7 миллиона рублей.

Расследование завершено, и заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин уже утвердил обвинительное заключение. Жителя Артема обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

«Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими к обвиняемому предъявлены гражданские иски», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Остальных участников преступной цепочки продолжают искать правоохранительные органы – их уголовное дело выделено в отдельное производство.

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