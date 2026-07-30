Горит около 1000 квадратных метров складского помещения магазина техники Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке утром в пятницу, 31 июля, вспыхнул сильный пожар на складе на улице Днепровской. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу, и уже через 6 минут на месте работали огнеборцы МЧС. К этому моменту пламя успело охватить значительную площадь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, горит около 1000 квадратных метров складского помещения магазина техники. Над местом пожара поднимается густой черный дым, который видно из разных районов города. На месте развернуто тушение.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 22 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», - рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Причины возгорания и наличие пострадавших пока не сообщаются. Информация о пожаре уточняется. Спасатели продолжают бороться с огнем, не допуская его распространения на соседние здания. Официальные данные будут опубликованы позже.

На место выехали все оперативные службы – полицейские, сотрудники МЧС и медики. Госавтоинспекция организовала беспрепятственный подъезд пожарных машин к очагу, а патрульно-постовая служба обеспечивает безопасность и охрану порядка.

Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Прокуратура также начала проверку. Надзорный орган оценит исполнение требований пожарной безопасности, проверит законность занятия земельного участка и эксплуатации складов. Ход тушения и результаты проверки взяты под контроль.

Пожар на складе во Владивостоке Видео: прокуратура Приморья

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