На месте работают 22 человека личного состава и 7 единиц спецтехники Фото: Прокуратура Приморского края.

Утром 31 июля во Владивостоке на улице Днепровской вспыхнул сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу, и уже через 6 минут на месте работали огнеборцы МЧС. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пожар на складе ДНС во Владивостоке 31 августа 2026

К этому моменту пламя успело охватить значительную площадь – по предварительным данным, утром горело около 1000 квадратных метров складского помещения магазина техники, но площадь возгорания могла вырасти в разы. Над местом пожара поднимается густой черный дым, его видно из разных районов города.

«На месте работают 22 человека личного состава и 7 единиц спецтехники», – сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар на складе во Владивостоке Видео: прокуратура Приморья

Спасатели продолжают тушить огонь, не давая ему перекинуться на соседние здания. На место выехали полицейские, медики и сотрудники прокуратуры – Госавтоинспекция организовала беспрепятственный подъезд к очагу. Причины возгорания и возможные пострадавшие пока не сообщаются. Официальные данные появятся позже.

Заявление Дмитрия Алексеева о пожаре на складе ДНС во Владивостоке 31 августа 2026

Один из основателей, совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев подтвердил, что пожар продолжает уничтожать технику на складе. Пока других деталей происшествия нет, остальные подробности происшествия выясняются. Данных об ущербе пока тоже нет - по предварительным данным, он может оцениваться в сотни миллионов рублей.

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