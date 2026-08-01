На квасе или кефире? Диетолог из Приморья раскрыла секреты приготовления полезной окрошки

Основа окрошки – это заправка Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето – время окрошки, но, чтобы любимое блюдо приносило только пользу, важно выбирать ингредиенты с умом. Главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова напоминает: даже такое привычное блюдо подходит не всем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Так, врачи рекомендуют с осторожностью есть окрошку людям с заболеваниями ЖКТ, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. При сахарном диабете, подагре и мочекаменной болезни перед употреблением лучше посоветоваться с врачом.

Основа окрошки – это заправка. Тут специалисты советуют выбирать по вкусу. Классический вариант - это квас, но в кефире зато больше белка. Более легкий вкус даст минералка с капелькой сметаны, а тан или айран создадут освежающий эффект.

Для того, чтобы вкусное блюдо не отправило вас на больничную койку, важно позаботиться и о начинке. Диетолог советует класть больше свежих овощей (огурцы, редис, зелень), яйца и нежирное мясо или курицу – так блюдо обогатится клетчаткой и белком. А вот с майонезом, жирной сметаной и колбасой лучше не перебарщивать – они превращают полезный обед в калорийную бомбу.

«Даже полезное блюдо становится менее полезным, если добавить слишком много жирных и соленых ингредиентов. Формула хорошей окрошки: овощи, яйца, нежирный белок, зелень и любимая основа», – подытожила главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова.

Важно готовить блюдо из свежих продуктов, хранить в холодильнике и не оставляйте надолго на жаре. И главное – умеренность. Приготовить нужно то количество, которое точно сможете употребить за один-два дня. Тогда окрошка порадует и вкусом, и пользой.

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