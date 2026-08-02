Часть дорог ушла под воду Фото: глава администрации Ханкайского муниципального округа Аэлита Вдовина

Затяжные ливни в очередной раз проверили Приморье на прочность. Реки вышли из берегов, дороги ушли под воду, а транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами оказалось нарушено. Спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. О текущей обстановке в регионе – в материале «КП – Владивосток».

ПОСЛЕДСТВИЯ МОЩНЫХ ЛИВНЕЙ

Ситуация на дорогах края постепенно стабилизируется, но в некоторых районах проезд остается сложным. Вода сошла, и проезд восстановили на ряде участков в Анучинском, Яковлевском и Ханкайском округах. В Лесозаводском городском округе ситуация также улучшилась, однако для легковых автомобилей на дороге к Тургенево пока сохраняются ограничения.

Дороги затопило после сильных дождей Фото: глава администрации Ханкайского муниципального округа Аэлита Вдовина

В Чугуевском округе зафиксированы переливы на нескольких участках, но движение транспорта осуществляется в штатном режиме. К восстановительным работам привлечено около 60 единиц техники Примавтодора.

При этом часть дорог по-прежнему закрыта из-за глубоких переливов. Труднее всего проехать в Хасанском округе на подъезде к Гвоздево, в Пограничном на дорогах к Духовскому и Комиссарово, а также в Хорольском районе. Проезд пока полностью отсутствует к селам Абражеевка и Нахимовка.

Прокуратура контролирует устранение последствий сильных ливней Фото: прокуратура Приморского края

Мощные потоки воды повредили транспортную инфраструктуру. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что сильным течением был смыт мост в районе села Слинкино в Партизанском округе.

2 августа стало известно о частичном обрушении моста на реке Шкотовка по дороге к селу Новороссия. Проезд там перекрыт. Прокуратура уже организовала проверку: надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию переправы.

Мост на пути в село Новороссия обрушился в Приморье Видео: прокуратура Приморья

СИТУАЦИЯ В СПАССКЕ И ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Сложная обстановка сложилась в Спасске-Дальнем. Из-за сильных дождей вода топила улицы города сразу в нескольких местах, однако позже пошла на спад.

«Скорость течения в местных реках после расчистки русел значительно выросла. Это позволило воде быстрее уходить вниз по течению. Группировка спасателей с лодками останется тут до полной отмены паводковой опасности», – рассказал Олег Кожемяко.

Тем не менее несколько дворов оказались подтоплены. Специалисты продолжают откачку воды, а местные власти окажут помощь всем пострадавшим.

Спасатели продолжают откачку воды в Спасске-Дальнем Видео: губернатор Приморского края Олег Кожемяко

По информации Примгидромета, днем 2 августа опасных метеорологических явлений на территории края уже не ожидается. В южной половине региона сохранятся умеренные, а местами сильные дожди.

Синоптики и спасатели просят жителей быть предельно осторожными, так как прохождение дождевых паводков на реках продолжается. Специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, не подходить к водоемам и низинам, а также следить за оперативной информацией о паводковой обстановке.

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