Подарил шанс на выздоровление: 35-летний машинист из Приморья стал донором костного мозга для незнакомой женщины

Совпадение клеток донора и пациента может произойти спустя годы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

35-летний Василий Галактионов из Артема почти каждый день водит электрички. Но самая важная поездка в его жизни не значится ни в одном рабочем расписании. Мужчина стал донором костного мозга для совершенно незнакомой женщины и подарил ей шанс на выздоровление. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПЯТЬ МИЛЛИЛИТРОВ РАДИ ЧУДА

История началась на Краевой станции переливания крови во Владивостоке, куда Василий обычно приходил сдавать кровь. Однажды его жена Лариса увидела в соцсетях информацию о Федеральном регистре доноров костного мозга и предложила мужу тоже вступить в базу. Для этого понадобилось лишь заполнить небольшую анкету и сдать в пробирку всего пять миллилитров крови на типирование. Дальше оставалось только ждать.

Спустя несколько лет раздался неожиданный звонок. Специалисты НИИ гематологии в Кирове рассказали, что клетки Василия совпали с данными пациентки и могут ей помочь. Уже на следующий день он дал свое согласие.

ШЕСТЬ ЧАСОВ В КРЕСЛЕ

В клинику Василий отправился в январе 2026 года. Многих людей отпугивает сама мысль о донорстве костного мозга: они представляют себе тяжелую операцию под общим наркозом и огромные иглы. На деле всё выглядит совершенно иначе.

Процедура афереза внешне напоминает обычную сдачу крови. Она продлилась около шести часов: из одной руки у Василия брали кровь, аппарат отделял нужные клетки, а остальные компоненты возвращались обратно через другую руку.

Побочные эффекты были минимальными – как при легком гриппе. У мужчины немного поднялась температура и заболела поясница, но врачи дали таблетки, и недомогание быстро прошло. Уже 29 января, спустя неделю после вылета из Владивостока, Василий Галактионов сел на поезд домой, а еще через пару дней вышел на смену в депо.

ПОМОЧЬ, НЕ ЗНАЯ ИМЕНИ

По правилам донорство костного мозга абсолютно анонимно. Василий не знает имени женщины, которой помог, и, возможно, никогда с ней не встретится. Зато благодаря его поступку у нее появился реальный шанс побороть болезнь. Сейчас машинист продолжает водить поезда и сдавать кровь – в его копилке уже 35 донаций.

«Что сказать по поводу вступления в регистр? Конечно, вступать! Медицина сейчас на таком уровне, что ничего страшного нет», – говорит Василий Галактионов.

Специалисты объясняют, что пересадка клеток часто становится единственным спасением для детей и взрослых с тяжелыми диагнозами, такими как лейкоз или лимфома. Чтобы подарить кому-то надежду на жизнь, достаточно просто потратить несколько минут и сдать небольшой образец крови для включения в федеральную базу доноров.

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