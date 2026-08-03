Во второй половине недели в крае ожидается смена погоды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая неделя августа порадует жителей Приморья летним зноем, однако уже к среде погода в регионе начнет меняться. Синоптики рассказали, когда в край придут очередные дожди и в какие дни температура воздуха поднимется до максимальных значений. Подробнее о прогнозе – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 3-7 августа 2026

Начало рабочей недели пройдет в крае спокойно и без существенных осадков. В понедельник, 3 августа, столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов.

Во вторник, 4 августа, в Приморье придет настоящая жара. Днем воздух прогреется до +29…+35 градусов, а на побережье будет немного свежее – от +23 до +28 градусов. Ночные температуры в эти дни составят +16…+21 градус.

Ночь на среду, 5 августа, также пройдет без осадков. Однако днем картина начнет меняться: к территории края подойдут фронтальные разделы хабаровского циклона. После обеда местами начнутся дожди. При этом фон минимальных и максимальных температур повысится еще на 1-3 градуса.

В четверг, 6 августа, атмосферный фронт будет смещаться над территорией края, вызывая во многих районах дожди различной интенсивности. Несмотря на осадки, температура останется по-летнему высокой: ночью +17…+24 градуса, а днем термометры покажут +26…+33 градуса.

К концу рабочей недели, 7 августа, атмосферный фронт покинет границы Приморья, и дожди прекратятся. Вслед за ним в край поступит более прохладный воздух. Минимальные и максимальные температуры опустятся на 1-3 градуса по сравнению с четвергом.

Погода во Владивостоке 3-7 августа 2026

В дальневосточной столице синоптики прогнозируют преимущественно погоду с переменной облачностью и без осадков. Ночью местами возможен туман.

Самым прохладным днем недели во Владивостоке станет понедельник: температура не превысит +22…+25 градусов. Затем воздух начнет постепенно прогреваться. Пик жары ожидается в четверг, 6 августа – термометры покажут +26…+30 градусов.

В остальные дни дневная температура в городе составит от +23 до +28 градусов, а ночная будет держаться в пределах +19…+23 градусов.

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