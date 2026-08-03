Для вулкана установлен желтый код авиационной опасности Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Ровно год назад на Камчатке произошло историческое событие – после полутысячи лет молчания началось извержение вулкана Крашенинникова. Исполин разбудил сильным грохотом сотрудников Кроноцкого заповедника, выбросив огромный столб пепла и газа. Активность вулкана продолжается до сих пор. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПРОСНУЛСЯ С ГРОХОТОМ

Первое историческое извержение вулкана Крашенинникова началось 3 августа 2025 года. Рано утром вулкан разбудил грохотом сотрудников заповедника, которые в тот момент проводили исследования в его кальдере. В воздух поднялся столб пепла и газа на высоту шесть километров. Находившимся там специалистам пришлось свернуть работу и покинуть опасное место, предварительно передав информацию вулканологам.

Вулкан выбрасывает мощные столбы пара и газа Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Позже точное время начала извержения определили ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Они проанализировали спутниковые данные и выяснили, что первая термальная аномалия и пепловое облако, поднявшееся на три километра, появились в 4:39 по местному времени.

ЖЕЛТЫЙ КОД ОПАСНОСТИ

Спустя год вулкан так и не успокоился. Сейчас за ним продолжают наблюдать государственные инспекторы и научные сотрудники Кроноцкого заповедника. В группе KVERT также отмечают активность исполина.

«У нас годовщина – год извержения вулкана Крашенинникова! Продолжается излияние лавовых потоков на восточные склоны конуса Северный», – рассказали ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Излияние лавовых потоков на восточные склоны Северного конуса продолжается Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Вулкан продолжает выбрасывать пар и газ. Из-за аэрозольных шлейфов, которые могут представлять угрозу для местной авиации, для Крашенинникова установлен желтый код опасности. Ученые продолжают внимательно следить за поведением камчатского исполина.

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