Он провел сутки в лесу, не в силах пошевелиться: врачи спасли замерзшего грибника, которого нашли в овраге в Приморье

Врачи оказали мужчине первую помощь прямо на месте. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске спасатели, полицейские и медики больше суток вытаскивали из леса грибника, который упал в овраг и не мог выбраться. Мужчина отправился за тихой охотой 31 июля, но домой так и не вернулся. Найти его удалось лишь спустя почти сутки - все это время он провел под дождем в мокрой одежде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пострадавший серьезно замерз и получил травму при падении. Самостоятельно выбраться из оврага он не мог, поэтому пришлось организовывать настоящую спасательную операцию. Добраться до места на машине было невозможно из-за лесной местности, и к нему пробивались пешком. В эвакуации участвовали сотрудники станции скорой помощи Уссурийска, работники МЧС, полицейские и волонтеры.

Врачи оказали мужчине первую помощь прямо на месте, после чего его доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу.

«У пациента диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и общее переохлаждение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Спасатели и медики Приморья вновь напоминают жителям края о простых, но жизненно важных правилах. Ежегодно в сезон тихой охоты в лесах теряются десятки человек.

Чтобы поход не закончился вызовом МЧС, важно запомнить несколько простых вещей. Прежде всего, обязательно предупредите родных или друзей, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. С собой нужно брать полностью заряженный смартфон, а еще лучше - прихватить пауэрбанк. Одеваться лучше в яркую, заметную куртку (так вас проще найти даже издалека) и удобную закрытую обувь. Не забудьте про воду, минимальную аптечку и те лекарства, которые вы принимаете постоянно.

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