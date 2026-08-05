Школьники Владивостока смогут бесплатно освоить искусственный интеллект

Старшеклассники подготовятся к поступлению в ИТ- и инженерные вузы. Фото: vlc.ru.

С началом нового учебного года в муниципальных образовательных учреждениях Владивостока стартует инновационный проект – открытие профильных классов для изучения технологий искусственного интеллекта. Инициатором программы выступил глава города Константин Шестаков.

Участниками проекта, рассчитанного на долгосрочную перспективу, смогут стать учащиеся с 5-го по 11-й класс. Помимо углубленной математики, программа предполагает последовательное погружение в сферу цифровых технологий и анализа данных.

Ребята смогут составить цифровое портфолио. Фото: vlc.ru.

На старте к инициативе присоединятся 12 пятых классов. Для реализации проекта мэрия приобрела образовательную программу у известной российской IT-школы «Алгоритмика», что является залогом высокого качества преподавания и использования актуальных методик.

Учебный процесс будет выстроен по принципу постепенного усложнения:

Базовый этап (5–6 классы): знакомство с основами через игровые механики. Ученики поймут суть алгоритмов и данных, узнают о сферах применения ИИ, а также освоят принципы цифровой безопасности и этики.

Основной этап (7–9 классы): переход к системному изучению. Подростки разберутся в логике работы нейросетей, научатся обрабатывать данные и применять готовые ИИ-инструменты для выполнения учебных задач.

Продвинутый уровень (10–11 классы): подготовка к будущей профессии. Старшеклассники будут создавать собственные исследовательские и инженерные проекты, собирая цифровое портфолио для поступления в ведущие технические вузы.

«Ключевая идея проекта – не просто дать теорию, а показать искусственный интеллект как инструмент для решения реальных прикладных задач. Программа в том числе нацелена на профориентацию, что поможет ребятам осознанно подойти к выбору будущей профессию в сфере информационных технологий и инженерии», – подчеркнул Константин Шестаков.

Выпускники классов ИИ получат весомое преимущество при поступлении в университеты технического профиля, что поспособствует формированию кадрового потенциала для экономики Приморского края.

Стоит отметить, что это часть системной работы управления образования Владивостока. Ранее в школах уже были успешно внедрены курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и занятия по подводной робототехнике, которые помогают детям развивать инженерные навыки с ранних лет. Также «КП» подробно писала об открытии классов технологической, естественно-научной, социально-экономической и гуманитарной направленности. В новом учебном году в школах города будет работать 120 профильных классов.

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При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.