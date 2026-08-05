Стрелиция королевская родом из Южной Африки. Фото: Приморский океанариум

В научно-образовательном комплексе Приморского океанариума сразу несколько экзотических растений решили показать свою красоту. В самой зеленой экспозиции «Тропический лес» почти одновременно зацвели геликонии и стрелиция. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эти растения долгое время считались близкими родственниками обычных бананов. До начала двухтысячных годов систематики относили их к одному семейству банановых, но затем разделили на несколько групп. Однако внешнее сходство бросается в глаза в первую очередь из-за листьев, которые очень похожи на банановые.

Геликония попугайная - достаточно низкорослый вид. Фото: Приморский океанариум

Стрелиция королевская родом из далекой Южной Африки. Ее роскошные оранжево-голубые соцветия заметны издалека. Они напоминают голову птицы с хохолком и массивным клювом. Именно за это сходство растение и получило свое обиходное название «райская птица». Интересно, что такая внешность дана природой не просто для красоты. Опыляют стрелиции птицы-нектарницы. У них плохо развито обоняние, зато они безошибочно различают яркие цвета, поэтому цветок привлекает их именно своей раскраской.

«В Европу экзотическое растение попало во второй половине XVIII века, а свою «вторую родину» обрело на Канарах, где стало цветочным символом этих островов; такой же статус стрелиция королевская получила в Лос-Анджелесе, США», - рассказали в Приморском океанариуме.

Геликония ростральная известна под названием «клешня омара». Фото: Приморский океанариум

Если у стрелиции птиц манит именно цветок, то у геликоний вся красота заключена в ярких прицветниках. Они привлекают множество видов колибри. Считается, что для каждого вида геликоний величина и форма прицветника соответствуют клюву крошечного переносчика пыльцы. Они бывают прямыми и изогнутыми, большими и маленькими.

В океанариуме представлены сразу два вида этих удивительных растений. Геликония попугайная – это достаточно низкорослый вид, который часто выращивают даже в комнатных условиях, где его высота не превышает полутора метров. Ее прицветники обычно желтого, красного или розового цвета. А вот геликония ростральная, которую также называют «клешней омара», является единственным представителем своего семейства с поникающим соцветием. Это высокорослый вид, длина соцветия при хороших условиях может достигать полутора метров. Оно ярко-красное с желтой окантовкой и сразу бросается в глаза.

Растениями можно полюбоваться в «американской» зоне экспозиции. Фото: Приморский океанариум

Геликонии – уроженки Центральной и Южной Америки, в океанариуме они расположены в «американской» зоне экспозиции, слева по ходу маршрута, напротив террариумов с насекомыми.

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