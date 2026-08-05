Не думал о себе, когда услышал крики о помощи: житель Приморья помогал тушить пожар и оказался между жизнью и смертью

Врачи обнаружили многочисленные повреждения внутренних органов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находкинской больнице врачи провели сложнейшую операцию пациенту, который пострадал при взрыве бытового газа. Мужчина получил критические повреждения органов брюшной полости, когда помогал соседу тушить пожар в гараже. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Бригада скорой помощи сразу же сообщила из соседнего района, что везет тяжелого пострадавшего. В медучреждении срочно подготовили операционную.

Когда мужчину доставили в больницу, у него была зияющая рана живота размером до 18 сантиметров. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи обнаружили многочисленные повреждения внутренних органов, включая полные разрывы, скопление крови в брюшной полости и шоковое состояние. Кроме того, рана была загрязнена, что значительно осложняло работу хирургов.

Операция длилась три часа. Заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников и его коллега Игорь Коробчук провели ревизию органов брюшной полости. Они ушили множественные рассечения тканей и остановили опасное для жизни кровотечение. Поддержку жизненно важных функций организма пациента обеспечивал анестезиолог Андрей Лях. Вместе с ними в операционной работали медицинские сестры София Гулева и Наталья Пайсова.

«Когда пациент поступил к нам ситуация была крайне тяжелой – многочисленные повреждения, в том числе полные разрывы органов, скопление крови в брюшной полости, шоковое состояние, загрязнение. Однако благодаря слаженной работе всей нашей команды мы смогли стабилизировать состояние пострадавшего», - рассказал заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников.

После операции пять дней мужчину выхаживали в отделении реанимации. Врачи следили за тем, чтобы не возникло осложнений раннего послеоперационного периода. Когда угроза миновала, пациента перевели в обычную палату. Сейчас он уже выписан из стационара. Впереди у него длительный процесс реабилитации под наблюдением врачей поликлиники.

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