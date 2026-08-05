Спор о проезде перерос в кровавую расплату: жуткие подробности убийства соседей всплыли в Приморье спустя 10 лет

В июне 2020 года присяжные уже выносили по этому делу оправдательный вердикт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по резонансному делу об убийстве двух человек в Шкотовском районе. Преступление произошло еще в декабре 2016 года в селе Анисимовка. На скамье подсудимых оказались мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мотивом для жестокой расправы стал затяжной конфликт с соседями по земельному участку. Причиной спора был проезд по территории, которая принадлежала потерпевшим.

«Фигуранты заранее выяснили, где будут находиться потерпевшие, и подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка. Подсудимые стали наносить удары топором и монтировкой по стеклам автомобиля, в котором находились их оппоненты», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Когда мужчина вышел из машины, один из обвиняемых ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но автомобиль застрял на болотистом участке. Подсудимые жестоко расправились и с ней, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по голове. Затем тела убитых переместили вместе с машиной в безлюдное место и сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Важно отметить, что в июне 2020 года присяжные уже выносили по этому делу оправдательный вердикт, после чего подсудимые были освобождены из-под стражи прямо в зале суда. Однако прокуратура Приморья заняла принципиальную позицию и обжаловала оправдательный приговор. Вышестоящий суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Теперь, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, коллегия присяжных сочла вину фигурантов доказанной.

В ближайшее время на основании вердикта судья постановит обвинительный приговор, назначит наказание и определит итоговую квалификацию действий подсудимых. Фигуранты взяты под стражу в зале суда.

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