Его жизнь поддерживает аппарат: лучшие врачи спасают 6-летнего ребенка, рухнувшего с третьего этажа в Приморье

Решается вопрос о переводе мальчика в медицинское учреждение третьего уровня Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию. Ребенка с тяжелыми травмами подключили к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить здоровье малыша и стабилизировать его состояние. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

РЕБЕНОК В РЕАНИМАЦИИ

Несчастный случай произошел накануне, 5 августа. Пострадавшего ребенка госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Его привезли в приемный покой Артемовской городской больницы.

Мальчика сразу же перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Из-за характера полученных травм медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты городской больницы уже провели комплекс обследований и сейчас делают все от них зависящее, чтобы сохранить здоровье маленького пациента.

К ЛЕЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧИЛИ КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, к спасению шестилетнего мальчика подключились ведущие краевые специалисты. Ситуация находится под контролем профильного ведомства. На данный момент медицинские работники решают вопрос о дальнейшей судьбе пациента. Рассматривается возможность его перевода для лечения в специализированное медицинское учреждение третьего уровня.

На фоне очередной трагедии представители краевого Минздрава обратились к жителям региона с напоминанием о правилах безопасности.

«Открытые окна опасны для жизни! Устанавливая москитную сетку, позаботьтесь о системах безопасности для окон. В летний период родителям необходимо быть особенно бдительными и обязательно убрать мебель от открытых окон», – подчеркнули в ведомстве.

Обычная москитная сетка не является надежной преградой и не способна выдержать вес детского тела. Чтобы обезопасить свой дом, взрослым советуют отодвинуть от подоконников любую мебель, по которой малыш может забраться наверх. А на сами рамы установить специальные замки, блокираторы или ограничители.

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