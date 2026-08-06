До +8 градусов похолодает ночью в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные порадуют жителей Приморья ясным небом, однако сильная жара временно покинет регион. Синоптики рассказали, к каким температурам готовиться 8 и 9 августа. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 8-9 августа 2026

В субботу и воскресенье погоду в крае будет определять антициклон, сместившийся с северо-запада. Он принесет с собой малооблачное небо и более прохладный континентальный воздух, из-за чего на улице станет заметно свежее.

В ночь на субботу, 8 августа, температура опустится до +8…+15 градусов. На побережье и юго-востоке края будет теплее – от +16 до +19 градусов. Днем столбики термометров покажут комфортные +21…+26 градусов.

Воскресная ночь окажется еще холоднее субботней на 1-4 градуса. Однако днем 9 августа воздух начнет постепенно прогреваться, поэтому максимальные температуры немного превысят субботние показатели.

Погода во Владивостоке 8-9 августа 2026

Жителей дальневосточной столицы ждут по-настоящему солнечные выходные. В субботу в городе сохранится сильный северный ветер. Ночью ожидается +16…+19 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+27 градусов.

В воскресенье ветер заметно ослабеет. Ночью в городе похолодает до +14…+17 градусов. При этом дневная температура останется летней и вновь достигнет отметок +23…+27 градусов, что сделает второй выходной идеальным днем для отдыха на природе.

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