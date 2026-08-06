Она могла навсегда потерять шанс стать мамой: врачи спасли женщину с редчайшей формой беременности в Приморье

Врачи роддома № 3 во Владивостоке провели сложную малоинвазивную операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье помогли 34-летней женщине, столкнувшейся с опасной патологией. Жительница Находки попала в больницу с диагнозом, который мог привести к разрыву матки. Врачи не только провели операцию, но и сохранили ей шанс снова стать мамой. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УГРОЗА РАЗРЫВА МАТКИ

Женщину привезли во Владивостокский клинический родильный дом № 3. Врачи заподозрили у пациентки редкую и крайне опасную форму внематочной беременности. При такой патологии плодное яйцо прикрепляется в самом узком месте маточной трубы – прямо внутри толстой мышечной стенки органа.

Развитие такой беременности требует срочного хирургического вмешательства. Без своевременной помощи оно может привести к разрыву органа и массивному внутреннему кровотечению.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Специалисты ультразвуковой диагностики и гинекологи подтвердили диагноз и перевели женщину в операционную.

«Учитывая молодой возраст женщины и ее желание в будущем иметь детей, мы выполнили операцию малоинвазивным, лапароскопическим методом. Это позволило устранить опасное состояние и сохранить репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко.

Хирургическое вмешательство прошло успешно и потребовало от врачей настоящей ювелирной работы.

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ СОХРАНИЛИ

Сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает – ее уже выписали домой, где женщину ждали родные и дети.

По словам специалистов краевого роддома № 3, сегодня подобные высокотехнологичные операции выполняются в их медицинском учреждении регулярно. Современные методики дают хирургам возможность не только спасать женщин в экстренных ситуациях, но и сберегать им шанс на счастливое материнство в будущем.

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