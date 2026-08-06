Услышала кодовое слово и отдала сумку с деньгами: мошенники отправили вдову участника СВО из Приморья в Москву с миллионами наличными

Женщину напугали финансированием терроризма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

49-летняя жительница Приморья стала жертвой телефонных мошенников. Женщина поверила аферистам, сняла со счетов 5,7 миллиона рублей и даже прилетела в Москву, чтобы лично передать наличные курьеру. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЗВОНОК ИЗ «ВОЕНКОМАТА»

История началась со звонка неизвестного, который представился сотрудником военкомата. Мужчина сообщил вдове, что ей положены дополнительные выплаты за супруга, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

Вскоре с женщиной связались уже другие люди, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали жительнице Дальнегорска, что ее банковский счет якобы используется для финансирования терроризма. Аферисты убедили напуганную женщину: для сохранения денег их нужно срочно обналичить и перевести на так называемый «безопасный счет».

ПОЛЕТ В СТОЛИЦУ

Под руководством телефонных мошенников женщина сняла 5,7 миллиона рублей, а затем по их указанию купила билет и вылетела в Москву. Уже в столице жительница Приморья встретилась с курьером. Незнакомец произнес заранее оговоренное кодовое слово, после чего вдова послушно отдала ему привезенные наличные.

Когда обман вскрылся, за дело взялась полиция. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас расследование контролирует прокуратура Дальнегорска.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопросы возмещения причиненного ущерба находятся на контроле», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Правоохранители в очередной раз просят не верить телефонным звонкам от незнакомцев. Ни сотрудники банков, ни полицейские, ни представители других ведомств никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать наличные курьерам. Любой подобный звонок – это стопроцентный обман.

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