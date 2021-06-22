Ночь с медведем и стертые в ноль кроссовки: парни решили пройти 10 тысяч километров из Сочи до Владивостока, чтобы увидеть Японское море

На снимке Евгений и Денис. Фото: instagram/badri._777

Разговор на берегу моря

- Жень, а где бы ты хотел побывать?

- Во Владивостоке.

- Ну да, там Японское море. Пойдем до него пешком?

- Пойдем.

Невольно в голове всплывают кадры из легендарного фильма «Достучаться до небес». Но нет. История более, чем реальная. История про двух парней из Сочи, которые пошли на опасную авантюру ради эмоций и впечатлений. До желанного Владивостока их отделяет расстояние почти в 10 тысяч километров. Ох уж эта удивительная магия города у моря, которая заставляет мужчин идти на подвиги.

ВЗЯЛИ РЮКЗАКИ И ПОШЛИ

Денис Шарапов и Евгений Куцелаба приехали в Сочи из Ставрополя. Там оба занимаются строительством. Решающим для будущего путешествия стал один прекрасный майский день. 11 числа. Тогда между друзьями и состоялся важный разговор, после которого они отправились в путь.

- Мы сидели на берегу моря. Тогда я спросил у Жени, где бы он хотел побывать. Он ответил, что во Владивостоке. Я предложил ему дойти до него пешком. Он отрезал: «пойдем». Я сначала подумал, что он пошутил. Но он не пошутил. Там же Японское море. Он всегда хотел там побывать. У меня, кстати, там много родственников. Моя мама родом оттуда, сам я был во Владивостоке совсем в раннем детстве, ничего уже не помню, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Денис Шарапов.

12 мая парни отработали последний день, а на следующий, купив рюкзаки, начали свой долгий путь. Признаются, что мало кому рассказали о спонтанно «запланированном» трипе, разве что родным, но те сперва подумали, что сыновья не всерьез.

Парни начали свой путь с Сочи 13 мая. Фото: instagram/badri._777

- Когда я рассказал своей семье, они сразу посмеялись, спросив: «Вы чего, дураки, куда вы собрались?». Сейчас уже все нормально, они так не считают. Больше недели мы добирались до Ставрополя. Тогда об этом узнали и родители Жени. Им мы рассказали обо всем лично. Они тоже сначала отреагировали, как и все нормальные родители, когда узнали о том, что дети пошли гулять 10 тысяч километров. Мол, все ли в порядке с головой, - шутит Денис.

Ну а как еще реагировать: за плечами рюкзак, в нем пара штанов и пледы, а в кармане 1,5 тысячи рублей.

КРОССОВКИ НЕ СПРАВИЛИСЬ

Первые 3-4 дня после того, как они выдвинулись со Ставрополя, Денис и Евгений шли по берегу моря. А море - природный супермаркет. Правда, чтобы раздобыть еду, нужно приложить усилия, деньги тут не помогут. Так ставпропольцы ловили крабов, рыбу, собирали грибы – трапезничали тем, чем придется. Оба признаются, что опыта в таких походов у них не было. Первыми не выдержали дорогу кроссовки.

- Прошли в них 600 километров, и подошва полностью стерлась, ногами практически по асфальту шли. Но о нас узнала фирма и подарила нам по две пары обуви. Прошлые кроссовки мы оставили в Ставропольском крае. Думаем, забрать их на обратном пути. Пока они висят там, как достопримечательность, - говорит Денис.

Никакого транспорта, только ноги. Фото: instagram/badri._777

Благодаря отзывчивым людям, у парней стали появляться рюкзаки, спальные мешки, палатка, многие приглашают их в гости в кафе и помогают снять квартиры в незнакомых городах. Денис и Евгений уже добрались до Волгограда. Это чуть больше 1 километра – одна десятая всего пути. Но кроссфит с рюкзаками по 15 килограммов удался. Евгений за это время сбросил 10 килограммов. Денис пока только один, но впереди долгая дорога. Следующий город - Камышин.

В дефиците в такой ситуации оказываются только два аспекта – вода и еда. Их всегда не хватает. То ли дело дома, все под боком.

«ТОЛЬКО НЕ ШЕВЕЛИСЬ»

Несмотря на то, что ставропольцы лишь в начале пути, у них в багаже уже есть масса историй. Одну из них можно назвать «Ночь с медведем». Тогда забава парней могла закончиться трагедией, но, к счастью, все обошлось.

- Это было в Краснодарском крае, в селе Шаумян, вечером. Мы отошли от него километра 2-3, потом свернули в лес и там организовали привал. Разожгли костер - покушали. В два часа ночи я просыпаюсь от того, что слышу звуки, что кто-то идет, и под ним ломаются ветки, вспоминает Денис. - Я голову поднял и увидел, что что-то черное и большое спускается вниз. Сначала я даже ничего и не понял. От дороги метров 150. Когда КамАЗ осветили лес, я и увидел медведя. Толкнул Женю, чтобы тот проснулся. Шепотом ему сказал, чтобы тот только не шевелился. Он боялся даже повернуться. К счастью, нам повезло, что он не почувствовал и не напал на нас, а пошел себе дальше вниз по склону.

От Владивостока их отделяет почти 10 тысяч километров. Фото: instagram/badri._777

Дальний Восток в принципе славится неожиданными встречами с медведями и тиграми. Парни признаются, что боятся этого, и мысль о таком свидании пробуждает страх. «Будем знакомиться» - шутят ставропольцы.

ТАЙГА. ПАЛАТКА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

13 сентября Евгению исполнится 29 лет, а Денису 8 ноября – 27. Они уже просчитали, что велика вероятность, что оба встретят дни рождения в глухой тайге. Палатка, тайга, треск веток – такой праздничный антураж.

Евгений уже похудел на 10 килограммов, Денис пока только на 1. Фото: instagram/badri._777

- Будем сидеть в палатке и радоваться. Такое празднование дня рождения будет первым, - говорит Денис.

По предварительным расчетам, во Владивостоке активисты окажутся через 9-10 месяцев. Но все очень неточно. Все зависит от погоды и от состояния парней. Капризы природы уже одарили их дождями и градами. Это все ощутимо замедляет путь.

- Мы не думаем, что мы на этом закончим свой поход. Хотим продолжить. Задумок много, но как именно все пройдет – пока неизвестно, - признается Денис.

Ну что ж, нам остается ждать путешественников во Владивостоке. Тогда и можно будет посчитать, сколько кроссовок вышли из строя и не прошли проверку кроссфитом длинной почти во всю страну.

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