Удаленка и жесткие меры. Новые ограничения в Приморье из-за COVID-19

В Приморье растет число больных коронавирусом. Фото: Милана СОКОЛ

Ухудшение эпидемиологической ситуации в крае в очередной раз заставляет местные власти ужесточать меры. Новые ограничения вводятся в Приморье из-за COVID-19. Треть специалистов из группы риска переведут на удаленную работу. Также губернатор Олег Кожемяко распорядился скорректировать работу точек общественного питания, кинотеатров и других культурных заведений.

Новые изменения в постановлении о введении режима повышенной готовности, который действует в Приморье уже больше года, озвучили на заседании оперативного штаба 23 июня. Их внесут в официальный документ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 45 932 человека. Кривая статистики заболеваемости уверенно ползет вверх, только за последние сутки опасный диагноз подтвердился у 110 пациентов.

– Количество посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений края не должно превышать 50% от общей вместимости. Необходимо перевести на удаленную работу не менее 30% работников 65 лет и старше, а также граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, эндокринной системы, беременных. Отстранить от работы людей с признаками коронавируса, а также контактировавших с ними. Совещания следует проводить при помощи сетей связи общего пользования, – подчеркнул заместитель председателя правительства края Дмитрий Мариза.

Кроме того, с 2:00 до 06:00 еда будет продаваться только на вынос. Исключение составляют точки общественного питания, расположенных в зданиях международного аэропорта Владивосток, морского и железнодорожных вокзалов. При этом должна быть не менее двух раз в сутки обязательная дезинфекция помещений.

Губернатор Приморья также напомнил главам муниципальных образований края и руководителям предприятий о необходимости усилить меры профилактики по распространению инфекции.

– Необходимо активизировать работу административных комиссий, групп по контролю санитарно-эпидемиологических требований в кафе и ресторанах, общественном транспорте, торговых точках, гостиницах, базах отдыха и других местах массового скопления людей. Нужно ограничить проведение массовых развлекательных, зрелищных мероприятий, – отметил Олег Кожемяко и попросил подключиться к этой работе УМВД по Приморскому краю, Росгвардию и МЧС.

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