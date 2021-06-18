Из-за роста количества больных коронавирусом усилился контроль. Во Владивостоке начались масштабные проверки

Во Владивостоке проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Фото:АТУ Первореченского района

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Приморье в целом, и во Владивостоке в частности, заставляет власти снова вводить ограничения и усиливать меры профилактики. Из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией решено запретить культурно-массовые мероприятия, а также обсуждается вопрос об обязательной вакцинации работников определенных сфер. Только за последние сутки COVID-19 заболели еще 84 приморца, один человек скончался. Для предупреждения распространения опасной болезни во Владивостоке усилена работа административных комиссий.

Работники, которые проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, вышли в очередные рейды в столице Приморья. Представители административно-территориальных управлений, а также управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти посещают места массового скопления людей. Только за 18 июня проверки прошли в семи торговых точках на улице Ильичева.

– Специалисты проверяли журналы дезинфекции помещений и термометрии, размещены ли для посетителей кожные антисептики, обеспечен ли персонал одноразовыми масками. Нарушений не выявлено, все предприятия ответственно подошли к соблюдению установленных норм, –рассказали в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Итоги рейдов оказались весьма неутешительные. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований составлено шесть административных протоколов.

Как считают эксперты, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться кожными антисептиками. Представители краевого Минздрава также отмечают важность вакцинирования. Сделать бесплатную прививку во Владивостоке можно в 29 пунктах. «Комсомолка» ранее сообщала все адреса, ознакомиться со списком можно, перейдя по ссылке.

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