«Может кто узнает своих отпрысков»: новомодный тренд дошел до Приморья, сотни пострадавших

Подростки бездумно следуют новомодным тенденциям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярный в соцсети челлендж по скручиванию колпачков с авто набирает обороты в Приморье. Если раньше «КП-Владивосток» сообщала о единичных случаях, то сейчас пострадавших сотни. В редакцию поступают жалобы с различных районов края, да и интернет буквально пестрит разгневанными комментариями автомобилистов, которые из-за новомодного веяния вынуждены тратить время и деньги.

Стоит отметить, что современная молодежь повторяет «подвиги» ребят из 90-х, ведь тогда тоже было модно коллекционировать колпачки, а еще для детей это был способ заработка. Как говориться, вспомнили бы что-то хорошее, но перенимается почему-то негативный опыт. Очередные умники попали в прицел видеокамеры случайного очевидца в Большом камне.

– Может кто узнает своих отпрысков. Снимают колпачки на автомобилях на Приморского Комсомола. Может родители успеют образумить деятелей. А то нарвутся на хозяев, – поделился в популярной автомобильной группе очевидец.

Суть челленджа – собрать как можно больше колпачков, при этом, чем они разнообразнее и дороже, тем лучше. Уловом подростки делятся в сети. После чего скрученные детали продаются, в основном за копейки, на шиномонтажках. Дети бездумно повторяют увиденное в интернете, создавая неприятности взрослым.

«Я бы уши вместо колпачков открутил», «У нас во дворе сняли у всех машин, стоявших у забора, с одной стороны. Владивосток», «Они сейчас их продают на авторазборках. Цена за комплект от 100 за пластиковые и до 500 за металлические», «Ремень по ним плачет», «Заколебался покупать их, вроде мелочь, но скучивают постоянно», «Лучше бы моду взяли, мусор убирать, порядок во дворах наводить, старикам помогать. Тиктокеры, блин», – негодуют приморцы.

Стоит отметить, что подобный тренд сейчас популярен во многих регионах России. Опытные автомобилисты советуют ставить антивандальные колпачки, ну и, конечно, провести беседу со своими чадами. «Комсомолка» уже обратилась в пресс-службу краевого УМВД, с просьбой рассказать, как действовать в таких случаях пострадавшим. Ведь иногда ущерб минимальный, а в некоторых случаях может достигать нескольких тысяч рублей.

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