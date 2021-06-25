От Ханки до Хасана: приглашаем вас в автопробег по Приморскому раю

Такого путешествия еще не было. Фото: Антон БЛОХИН

В ближайшую неделю, с 28 июня по 2 июля, читателей и радиослушателей «Комсомолки» ждет увлекательное путешествие по Приморью. Совсем скоро журналисты редакции вместе с фотографами, блогерами и просто любителями активного отдыха отправятся в автопробег по маршруту, о котором летом мечтают многие. В ближайшие пять дней нашу команду ждут живописные места и море активностей как на берегу, так и на воде. И обо всем этом мы расскажем вам.

Каждый новый день – очередное красивое место на карте Приморья. И домчат нас туда новенькие кроссоверы Subaru Forester и Subaru XV.

Мы планируем побывать на Ханке, в бухте Нарва, на мысе Парящей черепахи, маяке Бюссе и на полуостровt Гамова. А завершится автопробег рыбалкой на реке Раздольная.

Приключения продолжаются Фото: Антон БЛОХИН

Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега будут делиться своими эмоциями и впечатлениями от пляжей, баз отдыха и активностей на них.

Где отдохнуть в Приморье? Как добраться до турбаз? Состояние берега и температура воды... Обо всем этом вы узнаете от нас во время автопробега.

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на нашем сайте DV.KP.RU и в самом полезном Инстаграме региона. Следите за нами в соцсетях по хештегу #пляжныйтестдрайв.

Увидимся на берегу Фото: Антон БЛОХИН

А пока мы все ждем старта, читатели «Комсомолки» могут познакомиться с прошлым летним автопробегом.

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