Во Владивостоке маньяк напугал детей на дворовой площадке

Мужчина приставал к девочкам на детской площадке. Фото: Светлана Макеева

Жители Советского района Владивостока бьют тревогу, уверяя, что их дети в опасности. Накануне в сети появилась информация о странных мужчинах, которые гуляют на площадке и возле школы, приставая к детям. Обеспокоенные родители поделились подробностями произошедшего. По их словам, один из присутствующих зажал ребенка, начал показывать взрослый на телефоне и предлагал уединиться. Хоть пост-откровение быстро был удален, особо вспыльчивые горожане, успели запомнить адрес и намеревались самостоятельно разобраться с маньяком. Полиция сработала на опережение.

– Как обезопасить наших детей и придать огласке то, что происходит на Второй речке? По району ходят двое, дети говорят, что есть и третий. Мужики в возрасте, лет 50-60, показывают детям видео в телефоне и фотокарточки порнографического характера. Моя дочь была свидетелем, как один из них зажал ее подругу (ребенку 7 лет) и удерживал, предлагал пройти с ним для дальнейшего просмотра. Вчера одного из них задержала полиция, за то, что он проходящую мимо девочку пытался пощупать, – рассказала в сети взволнованная горожанка.

Естественно, подобная информация вызвала большой общественный резонанс. В комментариях к посту приморцы призывали решить вопрос со странными любителями прогулок в кругу детей, своими силами. «КП-Владивосток» обратилась за официальным разъяснением ситуации в городское МВД.

– В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя, который демонстрировал видеоролики с противоправным контентом несовершеннолетней девочке. Информация о происшествии была распространена в социальных сетях. Сотрудники полиции Советского района города Владивостока оперативно отреагировали на сообщения и направили на место происшествия наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали жителя города Владивостока 1962 г.р. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 242 УК РФ. (Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних), – рассказали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

На данный момент мужчину, который приставал к детям, направили в спецучреждение. Что касается его приятеля, о котором заявляли дети и родители, официальных обращений на счет него в полицию пока не поступало.

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