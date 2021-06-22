8-летняя девочка в Приморье увидела в интернете "взрослый" контент и пыталась практиковать его с друзьями

Восьмилетняя девочка оказалась в центре сексуального скандала в Приморье. Фото: Алексей ФОКИН

Вопиющий случай произошел в Черниговском районе Приморья в разгар школьных каникул. После сюжета по телевизору и просмотра взрослого контента местные детишки решили на практике изучить анатомию и самостоятельно разобраться в том, чем родители обычно занимаются за закрытыми дверями. Урок по раннему половому воспитанию второклассники втроем провели на территории пришкольного лагеря, позже в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мама 8-летней участницы процесса.

История, которая может повергнуть в шок многих родителей, на днях произошла в поселке Сибирцево. И речь пойдет об абсолютно нормальных ребятах, из обычных семей. Школьники до этого случая не состояли на учете в ПДН. Словом, от подобного никто не застрахован.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП», 8-летняя ученица второго класса сама рассказала маме о произошедшем. Однако девочка, судя по всему, утаила часть истории. Ошарашенная родительница 17 июня обратилась с заявлением о надругательстве над ребенком в полицию. Следователи сразу начали проверку, во время которой и выяснились пикантные подробности.

Оказалось, что девочка увидела какой-то сюжет по телевизору, в котором упоминалось про «секс». Ребенок машинально ввел запрос в интернете и наткнулся на взрослый контент. После дневной смены в пришкольном лагере ученица уединилась вместе с двумя друзьями – 10 и 8 лет. Компания снова вернулась к просмотру роликов в мировой паутине и попыталась повторить увиденное.

Мальчишек уже допросили в присутствии родителей, оба заверили, что все произошло по взаимному согласию. Однако в истории, которая натуральным образом может поломать жизни, еще предстоит разобраться специалистам. С детьми уже работают психологи. Как рассказал «Комсомолке» официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья, по факту происшествия после обращения мамы девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Стоит отметить, что проблема доступа детей к нежелательному контенту – крайне актуальна в век цифровых технологий. И речь идет не только о слишком раннем половом созревании, недостаточном воспитании в этой сфере, но и о призывах к насилию или суициду через соцсети. Редакция обратилась за экспертным мнением к уполномоченной по правам ребенка в Приморском крае Ольге Романовой.

– Вопрос серьезный и более, чем актуальный. В краевой комиссии по делам несовершеннолетних создана рабочая группа по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы детей. Второе важное направление в работе этой группы – это профилактика суицидов. Обе проблемы – крайне серьезные. Дети зачастую не имеют контроля со стороны родителей в части использования всех возможностей смартфонов, они переходят по самым разным ссылкам, привлекающим внимание кнопкам, после чего находят запрещенный контент. И, к сожалению, ограничение по возрасту, прописанное законом и указанное в контенте, для них особо не имеет значения, – поделилась Ольга Романова.

По словам специалиста, происшествий, связанных с цифровыми технологиями и возможностями интернета довольно много. Ребята зачастую смотрят сомнительный контент именно с телефона, попадая на сайты, которые им категорически противопоказаны. Бывает, что дети, даже не понимая, что именно происходит, пытаются повторить то, что видят.

– Об этом стоит говорить и на экспертном уровне, и на уровне родительского сообщества. Потому что первым, кто должен бить тревогу и не относиться к этому спустя рукава – именно родители. Иначе взрослая часть жизни будет обрушиваться на подрастающее поколение в том возрасте, в котором они вообще к этому не готовы. Что касается произошедшего, сейчас важно, чтобы с детьми поработали специалисты, психологи прежде всего. Естественно, никому из родителей не хочется допускать даже мысли о том, что их ребенок в таком юном возрасте может предпринимать столь страшные по последствиям шаги. Но, как показывает практика, это не только возможно, но и реально здесь и сейчас. К разговору с собственными чадами на эту тему нужно быть готовыми, и подойти к нему со всей ответственностью. Очень советую ознакомиться с научно-методическим пособием – «Сексуальное насилие и эксплуатация детей: выявление, оказание помощи и профилактика», – подытожила детский омбудсмен.

«Комсомолка» следит за развитием событий. На момент публикации получить комментарии от представителей школы, где учатся все трое участников истории, не удалось.

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