«Сегодня лошади, завтра люди»: во Владивостоке обстреляли животных прямо в конном клубе

Сотрудники клуба переживают за своих подопечных. Фото: сайт клуба.

Ничего не предвещало беды, но она все равно пришла. В конном клубе «Вольный ветер» уже во второй раз стреляют в лошадей. Десять дней назад пострадал Шериф, теперь – Гранд. Владелица клуба обратилась в полицию, назначены проверки. «Комсомолка» выяснила подробности происшествия.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО ПОВТОРЕНИЯ БЕДЫ

В конноспортивном клубе «Вольный ветер» 24 июня был обычный день. Утром сотрудники вывели коней на прогулку, а вечером, около 16 часов, когда заводили животных в конюшню, заметили страшное. В коне по кличке Гранд, который пасся на веревке, было шесть дыр от пуль.

Владелица клуба Полина Артюкова сразу вызвала полицию, но те приехали только к полуночи. За это время из лошади вытащили одну неглубоко зашедшую пулю, которую потом отдали правоохранителям.

Сейчас животное чувствует себя неважно, отказывается от пищи и воды. Вытащить остальные пули, кстати, будет сложнее: надо или колоть антибиотик, или проводить полноценную операцию.

Полина рассказала корреспонденту «Комсомолки», что это уже не первый случай. 15 июня таким же способом был ранен в нос конь по кличке Шериф. Сейчас животное идет на поправку, уже ест и пьет.

БЫЛ КОНФЛИКТ

Владельцы клуба предполагают, что этим безобразием занимается их сосед. Полгода назад между ними произошел конфликт, по итогам которого мужчина угрожал застрелить или отправить животных.

– Я не знаю, почему он так не любит лошадей, но он нам угрожал, что застрелит или отравит животных. Мы не могли предположить, что он реально возьмется за дело, – пояснила Полина.

Пока что полиция не общалась с соседом, но, по словам женщины, правоохранители не сильно хотели браться за это дело. Сотрудникам «Ветра» оба раза предлагали приехать в отделение с животными, а в последний раз заявили, что прежде чем заняться этим делом, им нужно получить заключение ветеринара.

– Полиция хотела списать это как мелкое хулиганство. Но нас это не устраивает, потому что сегодня лошади, завтра люди, – сказала Артюкова.

ПРОВЕРКАМ БЫТЬ

В пресс-службе ведомства подтвердили, что заявление получено, проводятся проверки.

– В дежурной части отдела полиции № 6 (Советский район) зарегистрировано заявление жительницы Владивостока, которая сообщила, что обнаружила следы выстрелов пневматического оружия на телах лошадей (в районе Седанки, вблизи от конюшни, животных выводят на прогулку), – прокомментировала представитель приморского МВД.

В рамках назначенных проверок будут осмотрены пострадавшие животные и окрестности для выгула. Также в планах участковых опросить местных жителей и просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

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