Поехали! Автопробег «Пляжный тест-драйв-2021» стартовал, первая остановка – озеро Ханка

Автопробег стартовал на Subaru Forester и Subaru XV Фото: Антон БЛОХИН

Все знают, что в Приморье лето наступает с небольшим опозданием по сравнению с календарем. Но на горизонте июль, а значит, уже пора покорять моря, реки и озера! Наша команда автопробега собралась вновь, чтобы отправиться с очередной исследовательской миссией по райским уголкам родного края. Перед нами – журналистами, блогерами, фотографами – стоит невероятно ответственная задача: все разузнать и рассказать вам. Где лучше, что вкуснее, на чем комфортнее.

Этот проект мы проводим совместно с «Туристским информационным центром Приморского края», так что наш взгляд будет максимально компетентным. Поехали!

Приготовления завершены. Стартуем! Фото: Антон БЛОХИН

Надежные кони

Путешествовать по Приморью можно разным транспортом. Вот нам, например, комфортно на двух новых (и красивеньких, да простят мальчики взгляд девочек) кроссоверах Subaru. Представители партнера автопробега компании «Сумотори-Авто» предложили протестировать автомобили одной из самых популярных у приморцев марок. Так что сегодня, 28 июня, наша команда отправилась на Subaru Forester и Subaru XV в путь-дорогу прямо с порога дилерского центра.

Мы пока не знаем, в каком состоянии нас ждут дороги после долгих зимы и весны. Будем тестировать, проверять, рассказывать вам. Но можем с уверенностью сказать, что для путешествий эти автомобили подходят прекрасно: мы загрузили огромное количество сумок и туристического снаряжения от «Спортмаркета на Заре» для отдыха и развлечений, в том числе довольно габаритные шезлонги, стол и гриль. А еще с нами запасы продовольствия и, конечно, гитара. Какой отдых на природе без песен у костра? В двух автомобилях без проблем разместилась вся наша веселая команда.

Девять человек, пять дней, несколько локаций и масса впечатлений Фото: Антон БЛОХИН

Что? Где? Куда?

По традиции, стартовали в понедельник, и всю ближайшую неделю будем освещать наш маршрут в соцсетях и в СМИ. Наш «Пляжный тест-драйв» на самом быстром мобильном от Мегафона продлится до пятницы. За эти пять дней мы выполним насыщенную программу (не только по поеданию вкуснейших сосисок и колбасок, предоставленных Сетью мясных магазинов Акашево), посетим многие популярные места отдыха в Приморье – Ханка, Витязь, Славянка, Гамова, Астафьева, реку Раздольная и еще много-много других локаций.

В первый день держим путь в Ханкайский район на берег озера Ханка. Говорят, лето здесь наступает раньше, чем на море, и это идеальное место для отдыха уже в июне. Проверим. Здесь нас гостеприимно принимает база отдыха «Ханкай». Подробнее про нее и про варианты отдыха и развлечений на Ханке напишем уже в следующем материале.

Знакомиться с горячими как пирожки заметками можно на сайте «Комсомолки» Dv.Kp.ru и на портале Отдых в России, смотреть подробные фото-видео надо в Инстаграме по хештегу #пляжныйтестдрайв, а на радио «Комсомольская правда» с 8 до 10 в утреннем шоу «Что приморцу хороШОУ» (Владивосток – 90,4 FM, Уссурийск – 99,4 FM, Находка – 107,2 FM) вы узнаете новости автопробега из первых уст благодаря мобильной связи Мегафон.

Мы надеемся, что после наших историй ваши глаза тоже загорятся, и вы отправитесь навстречу приключениям вслед за нами!

Партнер проекта - сеть АЗС НК Уссури Фото: Антон БЛОХИН

Проводники в мир приключений

А пока мы направляемся к первой остановке пляжного автопробега, давайте познакомимся! Журналисты «Комсомолки» Дарья Наумец и Юлиана Виноградова каждый день рассказывают вам самые интересные и важные новости из поездки. Запечатлевает мгновения на годы вперед бессменный и незаменимый фотограф Антон Блохин. О ярких моментах путешествия вам расскажут Максим Абдразаков, а также Арина Левадняя с портала Slenergy, которая в нашем автопробеге отвечает за крутые истории в соцсетях.

И, конечно, с нами наши партнеры: представители «Сумотори-Авто» Сергей Маслов и Татьяна Вакуленко, которые с удовольствием расскажут все важные детали о Subaru Forester и Subaru XV, и «Спормаркета на Заре» Сергей Дегтярев, снабдивший нас всем инвентарем для активного отдыха.

- Команда готова, мы все в сборе, у всех хорошее настроение. Погода обещает быть очень хорошей, поэтому все должно пройти классно. Все посмотрим и все покажем вам! Смотрите нас в Инстаграме! — пожелал удачи блогер и путешественник Максим Абдразаков.

Результатами тест-драйва будем делиться каждый день Фото: Антон БЛОХИН

Познакомимся поближе и с нашими автомобилями. Subaru Forester: объем двигателя 2,5 литра, мощность 185 лошадиных сил. Subaru XV: двигатель 2 литра, 150 лошадиных сил. Оба авто 2021 года, собраны в Японии. Для Subaru это принципиальный момент, все автомобили - только японская сборка. Также оба автомобиля оборудованы системой безопасности EyeSight. Почему выбрали именно эти кроссоверы для нашего тест-драйва?

- Предполагаются большие участки с плохой дорогой: наши машины с постоянным полным приводом, с самым высоким дорожным просветом 22 сантиметра, с функцией для внедорожного режима x-mode — это внушает уверенность, что мы доберемся до каждого из запланированных пляжей в течение пяти дней. Также машины вместительные, для команды из девяти человек с большим количеством оборудования и реквизита это важная деталь. Все поместилось в два автомобиля, багажники забиты под завязку, их объемы нам позволяют это сделать. Мы с комфортом поедем и будем показывать наши авто в действии! — поделился руководитель отдела продажа официального дилера Subaru «Сумотори-Авто» Сергей Маслов.