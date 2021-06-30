«Ключи только привитым!» Во Владивостоке построили еще одну 24-этажку

Средний дом этого комплекса сдан Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в микрорайоне Зеленый угол введен в эксплуатацию еще один 24-этажный дом. Застройщик «Зеленый бульвар» рассказал об этом в своем Инстаграме.

«Ключи получат только те, кто привит», - написал представитель застройщика, но тут же уточнил, что это, конечно же, шутка. Судя по комментариям, шутка подписчикам понравилась.

Микрорайон Зеленый угол застраивается очень активно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Это уже второй 24-этажный дом от застройщика на улице, которой присвоили название Зеленый бульвар. Микрорайон строится высокими темпами на территории бывших теплиц. Здесь уже построено три 9-этажных и два 18-этажных дома от «Восточного луча», на подходе еще три 24-этажки от сразу трех компаний, а также детский садик, который возводит один из застройщиков.

Микрорайон Зеленый угол застраивается очень активно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проект от «Зеленого бульвара» на три 24-этажных дома интересен тем, что здесь реализуется принцип двор без машин. Парковочные места – только вдоль улицы. Кроме того, во дворе уже построена самая, пожалуй, шикарная детская площадка во всем Владивостоке. Но сейчас они закрыта для посторонних, на нее можно только любоваться со стороны.

Здесь построили шикарную детскую площадку Фото: Сергей БАЛАНОВ

А двор так и останется без машин Фото: Сергей БАЛАНОВ

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