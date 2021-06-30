Путь к морю: проект «Пляжный тест-драйв» перебрался из Ханкайского района в Хасанский

Лето на Ханке уже началось Фото: Антон БЛОХИН

Проснуться у озера, а заснуть посреди леса, в окружении редчайших диких кошек, всего в нескольких километрах от Японского моря, такого знакомого и такого чужого одновременно – такая метаморфоза произошла с командой автопробега «Пляжный тест-драйв» во второй день нашего путешествия. «В лесу? А пляж то где?» Будут впереди, но по пути к ним мы сделали паузу и заглянули в гости к «Земле леопарда». В итоге день прошел с приключениями в дороге и с развлечениями в лесу. Сейчас расскажем, с какими.

Вид на Ханку, а где-то там уже Китай Фото: Антон БЛОХИН

Утро двух завтраков на берегу ее величества Ханки

Как вы помните, мы приехали на озеро Ханка в обед понедельника, 28 июня. Заселились на базу отдыха «Ханкай», как и положено, осмотрели территорию, попробовали водичку, которая здесь теплее, чем где-либо в крае. В общем, день прошел не зря, вечер – с песнями под гитару у костра, а затем и сон младенца после энергичного дня на свежем воздухе.

Команда автопробега на Ханке Фото: Антон БЛОХИН

Утро на Ханке выдалось ветреным - это привычная погода в этом месте. Но ветер не отпугивающий, а тот самый летний бриз, который дарит живительную прохладу и прогоняет комарье. Пока участник нашей команды Арина Левадняя из Slenergy, проснувшись ни свет ни заря, бегала по набережной и купалась в озере с утра пораньше, остальные устроили себе вкусный завтрак на веранде домика-треугольника. Кстати, на фото с квадрокоптера кажется, что на территории стоят вигвамы с красной крышей.

Гостеприимная база отдыха "Ханкай" Фото: Антон БЛОХИН

Завтрак проходил в походном варианте, как и положено в автопробеге: пряный хлеб, сочное мясное ассорти из сети мясных магазинов «Акашево», сыр. Бутерброды были готовы в считанные минуты, а съедались еще быстрее. На природе, как известно, все вкуснее вдвойне.

Всего через каких-то полчаса уже светило палящее солнце, жара быстро взяла свое, завершив прохладное утро. В это время Сергей Дегтярев, участник команды, представляющий «Спортмаркет на Заре», научил нас варить в походе кофе в турке. Он использовал газовую горелку Kovea Alpne Pot, ее пламя не сможет задуть ветер, так как оно находится внутри устройства. Рецепт простой: ложка-две смолотого зерна, минеральная вода «Славда» и немного терпения. Приятная картина – греющаяся турка с ароматным кофе на фоне утреннего «Ханкая» и шумящего почти как море озера.

Жара, лежаки от "Спортмаркета на Заре" и минеральная вода "Славда" созданы друг для друга Фото: Антон БЛОХИН

Когда кофе был выпит, а турка вымыта и убрана в рюкзак, девочки захотели еще раз искупаться в Ханке и позагорать. Тут пригодились шезлонги из «Спормаркета на Заре», зонт, ведь термометр показывал уже больше 20 градусов по Цельсию, солнцезащитный крем и... квадрокоптер! Все ради красивых кадров. А когда мы накупались, то нам предложили позавтракать прямо в кафе на территории базы отдыха. Разве мы могли отказаться?

Завтрак номер два напоминает утро у бабушки – тепло, уютно, вкусно и по-домашнему. Нас накормили молочной овсяной кашей, румяными блинчиками с ложкой густой домашней сметаны, хлебом с домашним сыром и свежеиспеченным хлебом. И компот! Пока завтракали, думали, куда ехать дальше. Как вы помните, мы организовали автопробег совместно с «Туристско-информационным центром Приморского края», они и подсказали следующий пункт: село Барабаш. Маршрут построили быстро, здесь, на берегу Ханки и на протяжении всего пути самый быстрый мобильный интернет от МегаФона - так что не заблудимся. Еще через несколько часов мы проголодаемся, и ребята из Forester (ваш покорный слуга едет в XV) предложат заказывать обед в неизменном автокафе. Все обсуждения и оформление еды будем делать прямо в дороге, онлайн, чтобы не терять время на ожидание в кафе. Как заехали в Уссурийск, водители немного растерялись. Включаем навигатор, и самый быстрый мобильный интернет находит правильный маршрут. Но все это будет через пару часов.

Благодаря самому быстрому мобильному интернету от МегаФона мы сразу видим, что пишут о нас в соцсетях Фото: Антон БЛОХИН

А пока, искупавшись в озере последний раз, мы покидаем это место, где лето наступает раньше, чем где-либо в Приморье.

Ханка, пока! Фото: Антон БЛОХИН

Дорога мой дом

Пока нас с комфортом мчали белый Subaru Forester и золотой Subaru XV по дорогам Приморья, наша команда наблюдала за падением температуры за окном: из 28 градусов в 20. Впрочем, впереди нас ждут настолько красивые локации, что это не проблема. И весь путь мы в хорошем настроении подпевали музыке, которая играла на весь салон прямо с телефона благодаря удобной мультимедийной системе с поддержкой сервисов AppleCarPlay и Android Auto.

Яхта, парус, - подпевайте - в этом мире только мы одни… Особого бездорожья по пути на юг мы не встретили. Небольшой участок грунтовки в Ханкайском районе, с которой автомобили Subaru от компании «Сумотори-Авто» легко справились. Потому что самые высокие в своем сегменте. Ну и потому что созданы инженерами!

Приятная остановка у Coffee Machine Фото: Михаил БЛОХИН

Мы несколько раз останавливались ради красивых фотографий. Приморский край потрясающий: вокруг все зелено, природа уникальна, леса красивые, поля бескрайние, ярко-зеленые, а на некоторых уже свернуты стога сена. Хочется остановиться и устроит полноценную фотосессию. Но приближалось время обеда, в желудках начинали петь киты, поэтому мы заехали в Уссурийск в Coffee Machine. К счастью, сеть автокафе раскинулась по всему краю. Накупили завертонов, кофе на разных видах молока и, конечно, освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Ребята из автокафе приветливо встретили нас и оперативно приготовили вкусный обед для всей нашей команды.

Приятная остановка у Coffee Machine Фото: Антон БЛОХИН

На вечер запланировали полноценный походный ужин с костром, продукты закупали в супермаркете сети «Светофор». Набрали мясных и колбасных деликатесов и сыров, розжиг для огня, салфетки и походную посуду, чтобы не загрязнять природу одноразовой. И заранее побеспокоились о завтраке: черный чай, йогурты, печенье – взяли все. А еще две больших упаковки с мармеладными мишками и арахис, погрызть в дороге.

Себя зарядили, еды накупили, пора и машины покормить. Заглянули на автозаправку НК Уссури в Раздольном, залили 95-го. Сервис на АЗС на отличном уровне - за нас всю работу сделал автозаправщик. Кстати, а наши читатели знают, что у Инстаграме «Комсомолки» проходит розыгрыш 100 литров бензина? Скорее переходите по ссылке и участвуйте!

Хороший сервис на АЗС НК Уссури Фото: Антон БЛОХИН

И вот национальный парк «Земля леопарда». Какая же у них красивая территория! Выходишь на балкон своего гостиничного номера, а перед тобой разворачиваются холмы и горы и уникальные леса, укутанные туманом. Вид впечатляющий и вдохновляющий... на ужин возле костра! Что и мы сделали, благо в нацпарке есть специальные зоны для пикника с костровым местом и столом с лавками. А чтобы в ночи не перепутать, ты берешь жареную сосиску или шашлык, можно попросить включить фонарь на дереве.

Команда автопробега в гостях на "Земле леопарда" Фото: Антон БЛОХИН

Ужин с дымком

На Ханке в первый день нас так разморило купанием и непривычной для городских жителей жарой в июне, что мы забыли сделать для вас аппетитные фотографии с нашего пикника на озере. Мы исправились, и засняли для наших читателей уютную атмосферу. Лесная романтика во всей своей красе! Яркий костер, шумящий лес, песни под гитару, интересные разговоры и колбаски для жарки от «Акашево». Мы снова воспользовались компактным и легким грилем, похожим на инопланетную тарелку. Вновь нам рассказал о преимуществах и показал, как пользоваться походным инвентарем, наш неизменный проводник Сергей Дегтярев из «Спортмаркета на Заре».

Жарим мясные деликатесы от магазина «Акашево» на гриле от «Спортмаркета на Заре» Фото: Антон БЛОХИН

У нас было целых три подхода жарки сочных и аппетитных сосисок, у которых был чудесный запах и вкус костра. Мы думали, что нам хватит два часа, но в итоге так увлеклись, что не заметили, как за разговорами и вкусной едой пролетели четыре часа, и мы вернулись в наши комфортные номера за полночь. В помещениях так тепло, что пришлось убирать теплые одеяла и укрываться простынкой.

Газовая горелка Kovea Alpne Pot от «Спортмаркета на Заре» Фото: Антон БЛОХИН

Пока вы читаете эту путевую заметку, мы уже мчим дальше. В планах юг Приморья, Японское море и активный отдых. Потом обязательно расскажем вам, что, где и как. Впереди еще три дня автопробега разных локаций.

Завершается второй день автопробега, но все интересное еще впереди Фото: Антон БЛОХИН

А впереди еще четыре дня автопробега, несколько крутых мест для активного отдыха в Приморье и огромное количество наших впечатлений. Следуйте за нами на сайте «Комсомолки» Dv.Kp.ru и на портале Отдых в России, ловите фото и видео в Инстаграме по хештегу #пляжныйтестдрайв, а также слушайте подробные рассказы на радио «Комсомольская правда» с 8 до 10 в утреннем шоу «Что приморцу хороШОУ» (Владивосток — 90,4 FM, Уссурийск — 99,4 FM, Находка — 107,2 FM) – тут вы узнаете последние новости автопробега из первых уст благодаря мобильной связи Мегафон.

Мы надеемся, что после наших историй ваши глаза тоже загорятся, и вы отправитесь навстречу приключениям вслед за нами!