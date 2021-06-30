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Владивосток30 июня 2021 14:30

Путь к морю: проект «Пляжный тест-драйв» перебрался из Ханкайского района в Хасанский

Второй день автопробега прошел под девизом – на юг!
Дарья НАУМЕЦ
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Лето на Ханке уже началось

Лето на Ханке уже началось

Фото: Антон БЛОХИН

Проснуться у озера, а заснуть посреди леса, в окружении редчайших диких кошек, всего в нескольких километрах от Японского моря, такого знакомого и такого чужого одновременно – такая метаморфоза произошла с командой автопробега «Пляжный тест-драйв» во второй день нашего путешествия. «В лесу? А пляж то где?» Будут впереди, но по пути к ним мы сделали паузу и заглянули в гости к «Земле леопарда». В итоге день прошел с приключениями в дороге и с развлечениями в лесу. Сейчас расскажем, с какими.

Вид на Ханку, а где-то там уже Китай

Вид на Ханку, а где-то там уже Китай

Фото: Антон БЛОХИН

Утро двух завтраков на берегу ее величества Ханки

Как вы помните, мы приехали на озеро Ханка в обед понедельника, 28 июня. Заселились на базу отдыха «Ханкай», как и положено, осмотрели территорию, попробовали водичку, которая здесь теплее, чем где-либо в крае. В общем, день прошел не зря, вечер – с песнями под гитару у костра, а затем и сон младенца после энергичного дня на свежем воздухе.

Команда автопробега на Ханке

Команда автопробега на Ханке

Фото: Антон БЛОХИН

Утро на Ханке выдалось ветреным - это привычная погода в этом месте. Но ветер не отпугивающий, а тот самый летний бриз, который дарит живительную прохладу и прогоняет комарье. Пока участник нашей команды Арина Левадняя из Slenergy, проснувшись ни свет ни заря, бегала по набережной и купалась в озере с утра пораньше, остальные устроили себе вкусный завтрак на веранде домика-треугольника. Кстати, на фото с квадрокоптера кажется, что на территории стоят вигвамы с красной крышей.

Гостеприимная база отдыха "Ханкай"

Гостеприимная база отдыха "Ханкай"

Фото: Антон БЛОХИН

Завтрак проходил в походном варианте, как и положено в автопробеге: пряный хлеб, сочное мясное ассорти из сети мясных магазинов «Акашево», сыр. Бутерброды были готовы в считанные минуты, а съедались еще быстрее. На природе, как известно, все вкуснее вдвойне.

Всего через каких-то полчаса уже светило палящее солнце, жара быстро взяла свое, завершив прохладное утро. В это время Сергей Дегтярев, участник команды, представляющий «Спортмаркет на Заре», научил нас варить в походе кофе в турке. Он использовал газовую горелку Kovea Alpne Pot, ее пламя не сможет задуть ветер, так как оно находится внутри устройства. Рецепт простой: ложка-две смолотого зерна, минеральная вода «Славда» и немного терпения. Приятная картина – греющаяся турка с ароматным кофе на фоне утреннего «Ханкая» и шумящего почти как море озера.

Жара, лежаки от "Спортмаркета на Заре" и минеральная вода "Славда" созданы друг для друга

Жара, лежаки от "Спортмаркета на Заре" и минеральная вода "Славда" созданы друг для друга

Фото: Антон БЛОХИН

Когда кофе был выпит, а турка вымыта и убрана в рюкзак, девочки захотели еще раз искупаться в Ханке и позагорать. Тут пригодились шезлонги из «Спормаркета на Заре», зонт, ведь термометр показывал уже больше 20 градусов по Цельсию, солнцезащитный крем и... квадрокоптер! Все ради красивых кадров. А когда мы накупались, то нам предложили позавтракать прямо в кафе на территории базы отдыха. Разве мы могли отказаться?

Завтрак номер два напоминает утро у бабушки – тепло, уютно, вкусно и по-домашнему. Нас накормили молочной овсяной кашей, румяными блинчиками с ложкой густой домашней сметаны, хлебом с домашним сыром и свежеиспеченным хлебом. И компот! Пока завтракали, думали, куда ехать дальше. Как вы помните, мы организовали автопробег совместно с «Туристско-информационным центром Приморского края», они и подсказали следующий пункт: село Барабаш. Маршрут построили быстро, здесь, на берегу Ханки и на протяжении всего пути самый быстрый мобильный интернет от МегаФона - так что не заблудимся. Еще через несколько часов мы проголодаемся, и ребята из Forester (ваш покорный слуга едет в XV) предложат заказывать обед в неизменном автокафе. Все обсуждения и оформление еды будем делать прямо в дороге, онлайн, чтобы не терять время на ожидание в кафе. Как заехали в Уссурийск, водители немного растерялись. Включаем навигатор, и самый быстрый мобильный интернет находит правильный маршрут. Но все это будет через пару часов.

Благодаря самому быстрому мобильному интернету от МегаФона мы сразу видим, что пишут о нас в соцсетях

Благодаря самому быстрому мобильному интернету от МегаФона мы сразу видим, что пишут о нас в соцсетях

Фото: Антон БЛОХИН

А пока, искупавшись в озере последний раз, мы покидаем это место, где лето наступает раньше, чем где-либо в Приморье.

Ханка, пока!

Ханка, пока!

Фото: Антон БЛОХИН

Дорога мой дом

Пока нас с комфортом мчали белый Subaru Forester и золотой Subaru XV по дорогам Приморья, наша команда наблюдала за падением температуры за окном: из 28 градусов в 20. Впрочем, впереди нас ждут настолько красивые локации, что это не проблема. И весь путь мы в хорошем настроении подпевали музыке, которая играла на весь салон прямо с телефона благодаря удобной мультимедийной системе с поддержкой сервисов AppleCarPlay и Android Auto.

Яхта, парус, - подпевайте - в этом мире только мы одни… Особого бездорожья по пути на юг мы не встретили. Небольшой участок грунтовки в Ханкайском районе, с которой автомобили Subaru от компании «Сумотори-Авто» легко справились. Потому что самые высокие в своем сегменте. Ну и потому что созданы инженерами!

Приятная остановка у Coffee Machine

Приятная остановка у Coffee Machine

Фото: Михаил БЛОХИН

Мы несколько раз останавливались ради красивых фотографий. Приморский край потрясающий: вокруг все зелено, природа уникальна, леса красивые, поля бескрайние, ярко-зеленые, а на некоторых уже свернуты стога сена. Хочется остановиться и устроит полноценную фотосессию. Но приближалось время обеда, в желудках начинали петь киты, поэтому мы заехали в Уссурийск в Coffee Machine. К счастью, сеть автокафе раскинулась по всему краю. Накупили завертонов, кофе на разных видах молока и, конечно, освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Ребята из автокафе приветливо встретили нас и оперативно приготовили вкусный обед для всей нашей команды.

Приятная остановка у Coffee Machine

Приятная остановка у Coffee Machine

Фото: Антон БЛОХИН

На вечер запланировали полноценный походный ужин с костром, продукты закупали в супермаркете сети «Светофор». Набрали мясных и колбасных деликатесов и сыров, розжиг для огня, салфетки и походную посуду, чтобы не загрязнять природу одноразовой. И заранее побеспокоились о завтраке: черный чай, йогурты, печенье – взяли все. А еще две больших упаковки с мармеладными мишками и арахис, погрызть в дороге.

Себя зарядили, еды накупили, пора и машины покормить. Заглянули на автозаправку НК Уссури в Раздольном, залили 95-го. Сервис на АЗС на отличном уровне - за нас всю работу сделал автозаправщик. Кстати, а наши читатели знают, что у Инстаграме «Комсомолки» проходит розыгрыш 100 литров бензина? Скорее переходите по ссылке и участвуйте!

Хороший сервис на АЗС НК Уссури

Хороший сервис на АЗС НК Уссури

Фото: Антон БЛОХИН

И вот национальный парк «Земля леопарда». Какая же у них красивая территория! Выходишь на балкон своего гостиничного номера, а перед тобой разворачиваются холмы и горы и уникальные леса, укутанные туманом. Вид впечатляющий и вдохновляющий... на ужин возле костра! Что и мы сделали, благо в нацпарке есть специальные зоны для пикника с костровым местом и столом с лавками. А чтобы в ночи не перепутать, ты берешь жареную сосиску или шашлык, можно попросить включить фонарь на дереве.

Команда автопробега в гостях на "Земле леопарда"

Команда автопробега в гостях на "Земле леопарда"

Фото: Антон БЛОХИН

Ужин с дымком

На Ханке в первый день нас так разморило купанием и непривычной для городских жителей жарой в июне, что мы забыли сделать для вас аппетитные фотографии с нашего пикника на озере. Мы исправились, и засняли для наших читателей уютную атмосферу. Лесная романтика во всей своей красе! Яркий костер, шумящий лес, песни под гитару, интересные разговоры и колбаски для жарки от «Акашево». Мы снова воспользовались компактным и легким грилем, похожим на инопланетную тарелку. Вновь нам рассказал о преимуществах и показал, как пользоваться походным инвентарем, наш неизменный проводник Сергей Дегтярев из «Спортмаркета на Заре».

Жарим мясные деликатесы от магазина «Акашево» на гриле от «Спортмаркета на Заре»

Жарим мясные деликатесы от магазина «Акашево» на гриле от «Спортмаркета на Заре»

Фото: Антон БЛОХИН

У нас было целых три подхода жарки сочных и аппетитных сосисок, у которых был чудесный запах и вкус костра. Мы думали, что нам хватит два часа, но в итоге так увлеклись, что не заметили, как за разговорами и вкусной едой пролетели четыре часа, и мы вернулись в наши комфортные номера за полночь. В помещениях так тепло, что пришлось убирать теплые одеяла и укрываться простынкой.

Газовая горелка Kovea Alpne Pot от «Спортмаркета на Заре»

Газовая горелка Kovea Alpne Pot от «Спортмаркета на Заре»

Фото: Антон БЛОХИН

Пока вы читаете эту путевую заметку, мы уже мчим дальше. В планах юг Приморья, Японское море и активный отдых. Потом обязательно расскажем вам, что, где и как. Впереди еще три дня автопробега разных локаций.

Завершается второй день автопробега, но все интересное еще впереди

Завершается второй день автопробега, но все интересное еще впереди

Фото: Антон БЛОХИН

А впереди еще четыре дня автопробега, несколько крутых мест для активного отдыха в Приморье и огромное количество наших впечатлений. Следуйте за нами на сайте «Комсомолки» Dv.Kp.ru и на портале Отдых в России, ловите фото и видео в Инстаграме по хештегу #пляжныйтестдрайв, а также слушайте подробные рассказы на радио «Комсомольская правда» с 8 до 10 в утреннем шоу «Что приморцу хороШОУ» (Владивосток — 90,4 FM, Уссурийск — 99,4 FM, Находка — 107,2 FM) – тут вы узнаете последние новости автопробега из первых уст благодаря мобильной связи Мегафон.

Мы надеемся, что после наших историй ваши глаза тоже загорятся, и вы отправитесь навстречу приключениям вслед за нами!

Автопробег «Пляжный тест-драйв-2021»

Автопробег «Пляжный тест-драйв-2021»

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