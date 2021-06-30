Жители приморского села Воздвиженка попросили у президента Владимира Путина построить новую школу

Местные жители просят построить новую школу для детей. Фото: принтскрин видео.

Во время прямой линии с президентом России, которая проходит в данный момент, к Владимиру Путину обратились жители села Воздвиженка Уссурийского городского округа. Активисты рассказали о целом ряде коммунальным проблем. Но главный вопрос был о постройке новой школы. Напомним, в апреле в общеобразовательном учреждении рухнула одна из стен, лишь по счастливой случайности тогда обошлось без пострадавших.

– В конце прошлого года в нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. Корпусу уже около полувека. Конечно есть другой корпус, но там места мало, будем учиться в 2 смены. Помогите нам построить новую современную школу. Наш городок покинула армия в 2009 году и с тех пор у нас полный упадок, вода техническая. Дома в таком состоянии, что там невозможно жить. Дороги – отдельная история, нет очистных сооружений, канализация выливается прям за городок. Проблем у нас очень много, и мы бы хотели вашего содействия, чтобы на нас обратили внимание, – обратились к президенту жители Воздвиженки.

В здании школы, которому больше полувека, весной обвалилась одна из стен. Фото: ИА UssurMedia.

Владимир Путин в свою очередь пообещал не оставлять актуальную проблему, которая касается обучения детей, без решения.

– Проблем действительно много, поговорим с региональным руководством по поводу того, что нужно бы было сделать после ухода соответствующих подразделений министерства обороны, и что можно сделать в ближайшее время. Так понимаю, вас сейчас беспокоит состояние школы. Если уж стена упала, то ясно, что она находится в аварийном состоянии. Смотрите, у нас около 40 тысяч школ в Российской федерации, некоторые из них находятся в аварийном состоянии и они, конечно же, должны быть не просто приведены в нормативное состояние. Нужно строить новые школы, и таких школ должно быть построено в стране 1300. Если ваша школа в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60% школ нуждаются в текущем ремонте, и 10% - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы. Программа практически сверстана, она будет осуществлена. Нужно только, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки. Мы вам обязательно поможем, – констатировал глава государства.

Стоит отметить, что местные власти осведомлены о ситуации в Воздвиженке. Буквально накануне в селе, где проживает около четырех тысяч человек, с рабочей поездкой побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

С самого основания военного городка его обслуживанием занималось Минобороны России. На данный момент завершается передача имущества под ответственность муниципалитета. Это позволит найти средства на модернизацию коммунального хозяйства Воздвиженки. а острых вопросов накопилось довольно много: это и прокладка новых водопроводных и канализационных сетей, и ремонт дорог и домов, и благоустройство придомовых территорий. Как отметил глава края, уже на следующий год в бюджет региона заложат деньги для решения первоочередных коммунальных задач.

– Сейчас мы занимаемся проблемами Воздвиженки, направляем средства. Кроме этого, теперь население сможет принимать участие в краевых программах, среди которых и благоустройство. Также подберем и управляющую компанию, которая займется обслуживанием жилья в селе. Подключим депутатов, чтоб построили детскую площадку для начала, – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор также отметил необходимость постройки новой школы, о которой попросили президента местные жители. Глава Приморья подчеркнул, что этим вопросом займутся краевые и муниципальные власти.

– Школу обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны Президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет, – подытожил Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко распорядился разобраться с острыми коммунальными вопросами в Воздвиженке. Фото: Иван Дякин/ правительство Приморского края.

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