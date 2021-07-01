Фестиваль гребешка 2021 во Владивостоке: где можно попробовать фестивальное блюдо

Во Владивостоке сегодня, 1 июля, стартует фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!», он продлится до 15 июля. В этом году общероссийский фестиваль поддерживают более 100 ресторанов из 30 городов, а география растянулась по всей стране: от Сочи до Мурманска, от Москвы до Владивостока. Рассказываем, какие рестораны дальневосточной столицы принимают участие в фестивале, где можно попробовать авторские блюда и фестивальное блюдо - сет из трех гребешков.

Хедлайнер и организатор фестиваля - Паназиатский ресторан Zuma. Команда уже четвёртый год подряд объединяет рестораны и даёт возможность каждому гостю прикоснуться к морской жемчужине — гребешку. Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов рассказывает, что для него значит гребешок.

- Это символ Дальнего Востока, это вкус океана в одной ракушке. В нём прекрасно всё: низкая калорийность, настоящий белок, легкая усвояемость и богатство вкуса в сочетании с простотой приготовления. Это идеальный фестивальный продукт. – отмечает амбассадор и вдохновитель фестиваля Егор Анисимов.

Участники фестиваля во Владивостоке:

Zuma - ул. Фонтанная, 2;

Bizu Bizu - ул. Набережная, 3;

Эклерная «Вспышка» - ул. Светланская, 33, стр.2;

Супра - ул. Адмирала Фокина, 1Б;

Супра Меоре - ул. Харьковская, 8;

Iz Brasserie - ул. Пограничная, 14;

GUSTO gastrobar - ул. Светланская, 33/2

Гастробар ЮЖАНЕ - Партизанский проспект, 44 В;

Argentum boutique restaurant - ул. Фонтанная, 28;

Muse - ул. Петра Великого, 4;

Лаффа - ул. Семеновская, 1;

Мега - ул. Маковского, 11 А;

Виноваты Звезды - ул. Светланская, 109;

Ресторан Svoy - ул. Адмирала Фокина, 3;

Панорамное кафе «Hunter» - ул. Черемуховая, 15;

Аляска бар - ул. Светланская, 83;

Гады и Крабы - Океанский проспект, 8;

Crust napoli - ул. Пограничная, 12;

PastaMore - ул. Светланская, 44;

Пхали Хинкали - ул. Светланская, 44;

Del Mar - ул. Всеволода Сибирцева, 42;

Семейный ресторан «Ля Фамилия» - ул. Полетаева, 6 Д;

Ирландский паб «Тринити» - Океанский проспект, 48 А;

Гастроли Гриль - проспект 100-летия Владивостока, 54 А;

Syndicate - Port Cafe - ул. Комсомольская, 11;

Брюгге Паб - ул. Светланская, 44 А;

Tbilissimo - ул. Посьетская 23;

Moloko&Mёd - ул. Суханова, 4 А;

«Невинные Радости» - ул. Светланская, 33;

Cantina - ул. Лазо, 8;

Billy’s pub - проспект Острякова, 49;

Веранда бабушки Нино - проспект 100-летия Владивостока 54 А;

Umami ramen club - ул. Пограничная, 6;

Фермерский ресторан OGONЁK - Партизанский проспект, 44 корп. 6;

СОЛЬ - ул. Батарейная, 4;

Coffee Machine;

Cеть ресторанов TOKYO.