Фестиваль гребешка 2021 во Владивостоке: где можно попробовать фестивальное блюдо

Во Владивостоке сегодня, 1 июля, стартует фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!», он продлится до 15 июля. В этом году общероссийский фестиваль поддерживают более 100 ресторанов из 30 городов, а география растянулась по всей стране: от Сочи до Мурманска, от Москвы до Владивостока. Рассказываем, какие рестораны дальневосточной столицы принимают участие в фестивале, где можно попробовать авторские блюда и фестивальное блюдо - сет из трех гребешков.
Хедлайнер и организатор фестиваля - Паназиатский ресторан Zuma. Команда уже четвёртый год подряд объединяет рестораны и даёт возможность каждому гостю прикоснуться к морской жемчужине — гребешку. Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов рассказывает, что для него значит гребешок.
- Это символ Дальнего Востока, это вкус океана в одной ракушке. В нём прекрасно всё: низкая калорийность, настоящий белок, легкая усвояемость и богатство вкуса в сочетании с простотой приготовления. Это идеальный фестивальный продукт. – отмечает амбассадор и вдохновитель фестиваля Егор Анисимов.
Участники фестиваля во Владивостоке:
Zuma - ул. Фонтанная, 2;
Bizu Bizu - ул. Набережная, 3;
Эклерная «Вспышка» - ул. Светланская, 33, стр.2;
Супра - ул. Адмирала Фокина, 1Б;
Супра Меоре - ул. Харьковская, 8;
Iz Brasserie - ул. Пограничная, 14;
GUSTO gastrobar - ул. Светланская, 33/2
Гастробар ЮЖАНЕ - Партизанский проспект, 44 В;
Argentum boutique restaurant - ул. Фонтанная, 28;
Muse - ул. Петра Великого, 4;
Лаффа - ул. Семеновская, 1;
Мега - ул. Маковского, 11 А;
Виноваты Звезды - ул. Светланская, 109;
Ресторан Svoy - ул. Адмирала Фокина, 3;
Панорамное кафе «Hunter» - ул. Черемуховая, 15;
Аляска бар - ул. Светланская, 83;
Гады и Крабы - Океанский проспект, 8;
Crust napoli - ул. Пограничная, 12;
PastaMore - ул. Светланская, 44;
Пхали Хинкали - ул. Светланская, 44;
Del Mar - ул. Всеволода Сибирцева, 42;
Семейный ресторан «Ля Фамилия» - ул. Полетаева, 6 Д;
Ирландский паб «Тринити» - Океанский проспект, 48 А;
Гастроли Гриль - проспект 100-летия Владивостока, 54 А;
Syndicate - Port Cafe - ул. Комсомольская, 11;
Брюгге Паб - ул. Светланская, 44 А;
Tbilissimo - ул. Посьетская 23;
Moloko&Mёd - ул. Суханова, 4 А;
«Невинные Радости» - ул. Светланская, 33;
Cantina - ул. Лазо, 8;
Billy’s pub - проспект Острякова, 49;
Веранда бабушки Нино - проспект 100-летия Владивостока 54 А;
Umami ramen club - ул. Пограничная, 6;
Фермерский ресторан OGONЁK - Партизанский проспект, 44 корп. 6;
СОЛЬ - ул. Батарейная, 4;
Coffee Machine;
Cеть ресторанов TOKYO.