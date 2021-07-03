Доходы Никиты Анисимова, экс-главы ДВФУ и нового ректора Высшей школы экономики

Никита Анисимов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ректор ДВФУ Никита Анисимов покинул свою должность и перешел в новый вуз, один из самых престижных в стране – в так называемую «вышку», ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). В ДВФУ он работал с 2016 года и запомнился многим коллегам как успешный руководитель, при котором не было громких скандалов, университет последовательно развивался и становился еще более привлекательным для абитуриентов из разных регионов и даже стран.

Но еще Никита Анисимов запомнился в ДВФУ, как один из самых высокооплачиваемых ректоров страны. По официальным данным, его среднемесячная зарплата составляла в 2020 году 534,647 тысяч рублей. Это много даже по меркам топ вузов России. Давайте посмотрим декларацию о доходах за прошлый год теперь уже бывшего главы ДВФУ.

Согласно декларации, Никита Анисимов официально женат и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Общий с супругой доход за год – 6 миллионов 462 тысячи рублей. Правда вклад супруги в эту сумму всего 40 тысяч рублей за год. Остальное заработал Никита Юрьевич – 6 422 425,89 за год.

В собственности супругов два жилых дома: один площадью 272,1 квадратных метра записан на мужа, второй – 61,4 метра – на жену. Два земельных участка: 2440 метров – на мужа, 5000 метров – на жену. И две квартиры: мужу принадлежит ¼ доля в квартире площадью 76,7 квадратов, жене – квартира площадью 70 квадратов. В этой квартире, судя по всему, супруга ректора и проживает вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Сам же ректор ДВФУ жил на кампусе, в одном из гостиничных корпусов. Из чего можно сделать вывод, что семья после назначения во Владивосток не переезжала, недвижимостью здесь не обзаводилась.

На самого Никиту Юрьевича записан еще один объект недвижимости. В декларации он указан как «здание», правда, площадью всего 19,2 квадратных метров. Вся недвижимость Анисимовых находится, согласно декларации, в России.

Автомобиля в декларации Никиты Анисимова нет. А у его супруги - Nissan Qashqai.

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