Самый знаменитый недострой Владивостока откроется в августе под вывеской «Окура»

Отель на Корабельной набережной Фото: Сергей БАЛАНОВ

Открытие нового отеля «Окура» во Владивостоке состоится в августе этого года накануне Восточного экономического форума. Об этом «КП» сообщили в «Японском центре по развитию торгово-экономических связей».

Само здание больше известно жителям и гостям города как недостроенная пятизвездочная гостиница «Хаятт» на Корабельной набережной. Ее строили с 2010 года, потратив несколько миллиардов бюджетных средств, но так и смогли достроить. В итоге продали – вместе с еще одним несостоявшимся «Хаяттом» на мысе Бурный - за сумму, в несколько раз ниже той, которую на них потратили.

Теперь же управление гостиницей на Корабельной набережной взяла на себя японская сеть пятизвездных отелей «Окура». Будущим постояльцам обещают уровень сервиса не хуже, чем в Японии.

Накануне открытия, по заявке коллектива нового отеля, состоялся онлайн семинар «Японский гостиничный сервис». Вебинар был построен на практиках предоставления сервиса, о которых рассказали Коидзуми Наохиро, начальник кадровой службы гостиницы Okura Tokyo, и Накано Косиро, практик в ресторанном обслуживании, за плечами которого большой опыт обслуживания взыскательных клиентов ресторанов комплекса «Окура».

Сотрудникам владивостокского отеля показали, как принимается бронирование, рассказали про сопровождение гостей до комнат, сервис во время проживания и выезда гостей. Второй блок, посвященный ресторану, вызвал наибольшее оживление среди слушателей.

«Все же японский стиль омотэнаси (гостеприимства) уникален. Главный секрет высокого обслуживания – постоянное изучение предпочтений клиента, добиваясь тем самым, чтобы гость становился постоянным клиентом, тогда вам легче будет узнать имя его домашнего питомца, которое вам скажут в непринужденной беседе по пути к гостиничному номеру. А в следующий раз у вас будет возможность спросить о его судьбе», - делятся секретами профессионалы.

Слушателей семинара интересовали вопросы, связанные с открытием «Окура» во Владивостоке. Будут ли здесь стандарты обслуживания такие же высокие, как в альма-матер, как проходит обучение в самой «Окуре», берут ли они к себе стажеров из конкурирующих сетей, в какую статью расходов входят подарки гостю и т.п.

«Уровень «Окура» - пять звезд – но обучение таким высоким стандартам полезно всем участникам сферы гостеприимства вне зависимости, сколько звезд у той или иной гостиницы. Калибр качества обслуживания, к которому стремится заведение, всегда должен быть выше существующего. А принцип у обслуживания высокого класса один – предугадать желания клиента», - прокомментировали представители «Японского центра».

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