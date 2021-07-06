В Приморье истощенный медвежонок вышел за помощью к людям

В Приморье спасли истощенного медвежонка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Лазовском районе Приморья медвежонок забрался на пограничную заставу. Голодный косолапый, судя по всему, искал еду, поэтому и вышел к людям. Топтыгина пришлось отловить и доставить в центр спасения животных «Тигр». «КП-Владивосток» поговорила со специалистами организации и узнала, как себя чувствует новый постоялец.

Сотрудники приморского охотндазора привезли мишку в Алексеевку в конце прошлой недели. По подсчетам экспертов, хищнику около полутора лет.

– Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения. За эти дни удалось поправить его здоровье. Сегодня-завтра выпустим его обратно в дикую природу. В ближайшее время решим, куда именно, – рассказали специалисты организации по спасению животных.

Помимо временного косолапого гостя в центре «Тигр» сейчас еще шесть медвежат. Это сиротки, оставшиеся по той или иной причине без родительской опеки. Пап и мам им заменяют добродушные сотрудники живого уголка. Дальнейшую судьбу косолапых будут решать, когда они подрастут и окрепнут.

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