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Происшествия6 июля 2021 8:20

Не долетел до аэропорта назначения. Стали известны подробности исчезновения самолета на Камчатке

Транспортная прокуратура организовала проверку, на борту почти 30 человек
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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На Камчатке ищут пропавший самолет.

На Камчатке ищут пропавший самолет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выяснились подробности возможного ЧП с самолетом, который чуть больше часа назад пропал на Камчатке. Воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительной информации, на борту находятся 23 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени, однако экипаж перестал выходить на связь.

– Сегодня прервалась связь с самолетом Ан-26, эксплуатант АО "Камчатское авиационное предприятие". Судно следовало из Петропавловска-Камчатского в Палану, но в аэропорту назначения в установленное время посадку не совершило. В настоящее время проводится поисково-спасательные мероприятия . По данному факту камчатская транспортная прокуратура проводит проверку требований законодательства о безопасности полетов, – прокомментировала "Комсомолке" представитель дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

В правительстве Камчатского края отметили, что на поиски пропавшего судна сейчас вылетели два вертолета МИ-8 и один самолет. По поручению губернатора Владимира Солодова создан штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута по которому летел самолет.

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