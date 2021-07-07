Новым ректором ДВФУ стал 31-летний юрист

В Дальневосточном федеральном университете новый ректор

Исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета назначен Алексей Кошель. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Напомним, 1 июля 2020 года ректор ДВФУ Никита Анисимов покинул свою должность и перешел в новый вуз, один из самых престижных в стране – в так называемую «вышку», ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). В ДВФУ он работал с 2016 года. Сменивший его Алексей Кошель приехал во Владивосток в том же 2016 году.

Алексей Кошель. Фото: пресс-служба ДВФУ

Алексей Сергеевич Кошель родился 18 декабря 1989 года в г. Вологда (Вологодская область). В 2012 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, в 2015 г. — очную аспирантуру факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова,

в 2021 г. — докторантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Кандидат политических наук, доцент. Автор более 50 научных работ по конституционному праву, международным отношениям, гуманитарной политике России за рубежом.

В 2012-2013 гг. Алексей Кошель работал советником директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, помощником проректора по непрерывному и дополнительному образованию МГУ имени М.В.Ломоносова, исполнял обязанности заместителя директора Института переподготовки и повышения квалификации МГУ имени М.В.Ломоносова. С 2013 по 2016 гг. являлся заместителем декана факультета педагогического образования, руководителем отделения повышения квалификации факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова.

С 2016 г. — проректор Дальневосточного федерального университета. Одновременно является доцентом кафедры конституционного и административного права Юридической школы ДВФУ.

В 2020 г. Алексей Кошель стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика».

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На своей должности в Дальневосточном федеральном университете Анисимов получал в среднем 530 тысяч в месяц (подробнее..)

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