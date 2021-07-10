«В Японии некогда будет думать»: олимпийская сборная России по плаванию приступила к тренировкам во Владивостоке

40 пловцов будут готовиться в Приморье к Олимпиаде до 22 июля. Источник: скриншот видео «КП»

Олимпийская сборная России по плаванию прилетела во Владивосток 7 июля. Это самая многочисленная команда из всех, кто проведет в Приморье заключительный этап подготовки к летним Олимпийским Играм-2020 в Японии.

В списочном составе – 60 человек, из них около 40 спортсменов. Пловцы будут готовиться во Владивостоке до 22 июля, откуда сразу отправятся в Токио.

- Акклиматизация, адаптация. У спортсменов легче, у нас тяжелее. Расселение хорошее, питание отличное, бассейн в отличном состоянии, зал – то же самое, - рассказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик о том, как прошли первые два дня спортсменов во Владивостоке.

Поделился он также и тем, что серьезных нагрузок перед отлетом в Японию уже не будет. Главное сейчас - адаптация к климату и часовому поясу Японии:

- 7 дней организм будет приходить в норму. Потом начнутся проверки скоростей, техники - чисто профессиональные вещи.

Большая удача, что на родной земле, во Владивостоке, рядом с Токио, существует такой бассейн с длиной дорожки в 50 метров, подходящей для тренировок олимпийцев, к тому же недавно специально адаптированный под нужды олимпийцев.

Как рассказал директор центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов, спортсменов, которые уже готовились во Владивостоке к Чемпионату мира в Южной Корее, давно ждали снова.

- Условия готовились около 2-х лет: система вентиляции, новые окна, разделительные дорожки. Судя по первичным отзывам, им все нравится.

Тренер сборной тоже отметил, что благодаря новой вентиляции бассейна во Владивостоке стало более комфортно, чем в 2019-м, и спортсмены больше не просят приоткрывать окна.

- Мы бывали уже и в Сингапуре, и в Японии, и в Китае. Мы готовы к тому климату. Но там некогда будет думать о том, душно или жарко ли. Все в одинаковых условиях. Будем делать все, что можно, - заверил главный тренер пловцов.

Отдельно остановились организаторы тренировок на особых мерах безопасности в связи с COVID-19. Масочный режим не отменяли, всегда в доступе санитайзеры, ежедневная обработка всех помещений, где идут тренировки, а расписание построено таким образом, чтобы у спортсменов из разных сборных было поменьше контактов между собой.

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