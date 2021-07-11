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Владивосток11 июля 2021 10:55

Голова не найдена: в Приморье продолжаются поиски останков женщины

Разные фрагменты тела обнаружены на городской помойке
Екатерина ТИХАЯ
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На втором месте происшествия продолжают работать оперативники.

На втором месте происшествия продолжают работать оперативники.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Еще несколько элементов тела нашли в Фокино, где сейчас продолжаются поиски останков человека, ногу которого нашли утром на улице Усатого, 16. В настоящее время следственные группы работают на городской помойке, так как там и были обнаружены другие останки.

Напомним, утром, 11 июля, возле мусорных баков по улице Усатого, 16, была найдена человеческая нога. По предварительным данным экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Размер ноги около 40-41. От фрагмента тела желто-синего цвета шел неприятный запах. Сразу после этого жильцов близлежащих домов начали опрашивать на предмет ценной информации.

Несколько элементов тела женщины найдены на городской помойке Фокино.

Несколько элементов тела женщины найдены на городской помойке Фокино.

Фото: София МИХАЙЛОВА

Сейчас полицейские, следователи и криминалисты находятся на городской помойке Фокино, она расположена за пределами города, по дороге в сторону пгт. Подъяпольск. Именно в этом месте нашли еще несколько фрагментов тела женщины.

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное тело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По информации личного источника «Комсомольской правды-Владивосток», до сих пор не найдена голова.

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело.

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Происшествия: ЧП