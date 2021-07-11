Голова не найдена: в Приморье продолжаются поиски останков женщины

На втором месте происшествия продолжают работать оперативники. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Еще несколько элементов тела нашли в Фокино, где сейчас продолжаются поиски останков человека, ногу которого нашли утром на улице Усатого, 16. В настоящее время следственные группы работают на городской помойке, так как там и были обнаружены другие останки.

Напомним, утром, 11 июля, возле мусорных баков по улице Усатого, 16, была найдена человеческая нога. По предварительным данным экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Размер ноги около 40-41. От фрагмента тела желто-синего цвета шел неприятный запах. Сразу после этого жильцов близлежащих домов начали опрашивать на предмет ценной информации.

Несколько элементов тела женщины найдены на городской помойке Фокино. Фото: София МИХАЙЛОВА

Сейчас полицейские, следователи и криминалисты находятся на городской помойке Фокино, она расположена за пределами города, по дороге в сторону пгт. Подъяпольск. Именно в этом месте нашли еще несколько фрагментов тела женщины.

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное тело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По информации личного источника «Комсомольской правды-Владивосток», до сих пор не найдена голова.