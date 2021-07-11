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Владивосток11 июля 2021 14:40

Краш-тесты, победоносная серия и дрифт на все деньги : «Примринг» собрал лучших дальневосточных гонщиков

На третьем этапе RDS Asia не обошлось без сюрпризов
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Победителем третьего этапа RDS Asia стал Григорий Гусев.

Победителем третьего этапа RDS Asia стал Григорий Гусев.

Фото: Милана СОКОЛ

Третий этап RDS Asia (0+) с размахом отгремел на «Приморском кольце» в Артеме. Участниками самых масштабных автосресовнований на Дальнем Востоке стали 20 гонщиков из разных городов. Дебютантами российской дрифт-серии в этот раз оказались сразу три спортсмена, среди них и самый юный на данный момент пилот – Арсений Варавин из Хабаровска. 17-летний ученик Егора Шумилкина устроил, пожалуй, один из самых захватывающих заездов, отправив машину на скорости в бетонные блоки. Словом, без краш-тестов, которые лишь добавили зрелищности, не обошлось.

Квалификационный отбор прошли 16 спортсменов. Это, как опытные, так и начинающие пилоты из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Петропавловска-Камчасткого, Находки, Партизанска и Кавалерово. Победу в «тансо» одержал Григорий Гусев из Находки, набрав 95 баллов. Немного по итогам квалификации уступил лидеру Алексей Передерей из Владивостока, проиграв всего один балл. Третьим в одиночных заездах стал приморский пилот Константин Авшаров.

Парные заезды прошли по привычной схеме – на выбывание. Топ-16 открыли Григорий Гусев и Иван Покатило. Гонщик из Находки не оставил сопернику шансов, вырвав победу в двух попытках.

Вторыми на гоночном треке выступили Джамбулат Гобозов из Благовещенска и Сергей Контеев из Хабаровска. Дебютант сезона в погоне за мечтой врезался в поролон. Встреча с ограждением не прошла бесследно – минус фара и крышка багажника. Второй заезд Джамбулата оказался продуктивнее, но победа осталась за соперником.

Следующими за попаданием в Топ-8 боролись Вадим Сыромятнов и Константин Гаврилюков. Константин допустил грубую ошибку, вывалившись всем корпусом за линию разметки. Вадим же первым и вторым номером показал уверенный дрифт, заслуженно завоевав расположение судей.

Четвертыми в борьбу вступили Виктор Легай на ярком Nissan Silvia и Алексей Линьков на Тoyota Mark II. В первом заезде Виктор грубо выпрямил машину на постановке. Вторая попытка была гораздо успешней. Ребята показали качественный результат, порадовав зрителей максимально близким проездом. В полуфинал отправился Линьков.

Боевое крещение на треке прошел еще один новичок – Олег Миленин. С первых секунд его опытный соперник Алексей Передерей задал мощный темп. Агрессивная манера езды Леши не оставила не единого шанса вырваться дальше дебютанту.

Довольно много ошибок оказалось в паре Александра Дышливенко и Евгения Ефанова. Евгений выехал за пределы трассы, и казалось, вот она победа, Александру оставалось просто аккуратно проехать по заданию, но пилот распрямил колеса. Судьи не смогли прийти к общему решению, отправив штрафников на перезаезд по итогам которого вперед вырвался Александр.

Крушением гоночного «болида» закончилось соревнование Арсения Варавина и Константина Авшарова. Начинающий пилот буквально снес заднюю часть авто, врезавшись в блоки, в то время как его соперник продолжил гонку, как ни в чем не бывало.

Дебютант сезона "разложил" авто.

Дебютант сезона "разложил" авто.

Фото: Милана СОКОЛ

Естественно, что дальнейшее участие в битве для него оказалось невозможным. Нужно отдать должное опытнейшим механиком пилота, в кратчайшие сроки Nissan 180 SX конечно не восстановили до конца, но привели в подобающий вид, чтобы вечером Арсений смог выехать на торжественное построение.

Удар оказался серьезный.

Удар оказался серьезный.

Фото: Милана СОКОЛ

Замыкающей парой топ-16 стали Павел Киселев и Алексей Константинов. Алескей проехал с ошибками, но порадовал зрителей близким прокатом, а Павел продемонстрировал блестящую постановку, забрав лавры славы себе.

Благодаря новой схеме болельщики смогли увидеть больше заездов. В топ-8 пилотов поделили на две группы по принципу «каждый с каждым». Победа награждалась тремя очками, ничья – одним. Выбрать тех, кто пройдет в полуфинал, предстояло в 12 заездах.

Уже с первых минут Топ-8 на треке разыгралась настоящая баталия. Гонщики пытались вырваться вперед, не щадя авто. На трассе не обошлось без контактов и бэквардов, а также бес сюрпризов. Вместо заезда на круг почета выехали Григорий Гусев и Алескей Линьков. Оба до этого набрали по шесть баллов и автоматически прошли дальше. Личная схватка, грубо говоря, ничего не решала, но посмотреть на схватку все же хотелось. Как позже рассказал Евгений Гусев, в третьем раунде Топ-8 ребята решили поберечь машины, боясь, что из-за поломок и работы техники на пределе просто не смогут выступить в финале. Спортсмен из Находки при этом извинился перед зрителями, уверяя, что подобной ситуации больше не повторится.

Ребята решили поберечь машины перед финалом.

Ребята решили поберечь машины перед финалом.

Фото: Милана СОКОЛ

По итогам полуфинала бороться за звание лучших помимо Гусева и Линькова предстояло Алексею Передерею и Павлу Киселеву. Не обошлось без происшествий. Пытаясь завоевать победу, Линьков угодил в поролон, уступив таким образом сопернику. В заезде за первое и второе места у Передеряя пропала тяга. Пилот всячески пытался компенсировать поломку авто собственным мастерством и показал действительно отличные постановки, но с техникой все же не поспоришь.

Победа в третьем этапе RDS Asia одержал Григорий Гусев. «Виктория» улыбнулась гонщику из Находки третий раз подряд за сезон, поэтому у Гриши есть все шансы стать чемпионом в этом году. «Серебро» досталось Алексею Передерею, а третью ступеньку пьедестала почета занял Павел Киселев.

Обливание на пьедестале уже стало доброй, веселой традицией.

Обливание на пьедестале уже стало доброй, веселой традицией.

Фото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что Гусев забрал кубки не только за квалификацию и парную борьбу, но и за командный зачет. Команда Гриши и Константина Авшарова оказалось лучшей по итогам дня. Следующий этап соревнований запланирован на сентябрь.

Спорт