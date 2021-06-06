Это не шоу каскадеров, а RDS Asia. В Приморье с размахом состоялся второй этап официальных соревнований по дрифту

Ребята не жалели машин. Фото: Милана СОКОЛ

В первый летний уик-энд в Приморье состоялся второй этап RDS Asia. Официальные соревнования по дрифту собрали на «Приморском кольце» пилотов из разных городов Дальнего Востока. А главными судьями этого этапа стали титулованные спортсмены старшей серии RDS GP – Андрей Песегов и Андрей Астапов. Третьим в судейской бригаде оказался опытнейших пилот, уже полюбившийся приморцам по прошлым сезонам – Макар Черныш.

Макар Черныш. Фото: Милана СОКОЛ

Андрей Песегов. Фото: Милана СОКОЛ

Второй этап официальны соревнований по дрифту принес зрителям много сюрпризов, начиная от новой трибуны и измененной сетки, заканчивая новыми именами и переживаниями за любимчиков. За несколько дней до соревнований организаторы опубликовали предварительный список участников. Покорять «Примринг» решили пилоты из Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Кавалерово и Партизанска. Однако самые внимательные заметили, что в шорт-лист не попал Григорий Гусев из Находки. Пилот, который стабильно показывает высокие результаты и заставляет трибуны замирать от прокатов, попросту мог не попасть на соревнования из-за личных обстоятельств. Мог, но приложил максимум усилий, чтобы исправить ситуацию, и не зря.

Завоевать "Примринг" приехали пилоты из разных городов ДВ. Фото: Милана СОКОЛ

К счастью приморских болельщиков, Григорий Гусев смог принять участие в соревнованиях. Фото: Милана СОКОЛ

С первых же секунд на треке победитель первого этапа RDS Asia ушел в отрыв. Желтый Chaser Гусева с легкостью преодолел квалификационный отбор, проехав новую конфигурацию трассы на 94 балла. Одинаковый результат на квале показали Константин Гаврилюков и Алексей Линьков, уверенно набрав по 89 баллов. Замыкающим в веренице сильнейших стал Павел Киселев.

Гусев уверенно заехал на первую строчку квалификации. Фото: Милана СОКОЛ

Toyota Mark II Алексея Линькова. Фото: Милана СОКОЛ

Помимо новой конфигурации трассы гонщиков ждали и другие изменения. Так, организаторы решили отказаться от эксперимента по лимиту шин, введенном на 1-ом этапе. По мнению специалистов, без экономии резины спортсмены могут показать еще более зрелищные заезды. В отличие от прошлых сезонов, поменялся и сам принцип заездов – появилась круговая система, деление на слабые и сильные подгруппы, а также баллы – три за победу, один за ничью и ноль за проигрыш в заезде.

После церемонии открытия первой парой ТОП-16 стали Григорий Гусев и Виктор Легай. Стоит сразу оговориться, что Виктор не участвовал в официальных соревнованиях несколько лет. Однако команда пилота из Партизанска решила предстать перед зрителями во всей красе – ребята подготовили Nissan Silvia. Машина завоевала зрительские сердца. Сам Виктор показал уверенный дрифт, вот только в соперники ему попался слишком сильный пилот.

Машина получилась на славу. Фото: Милана СОКОЛ

Сердца зрителей покорила яркая Silvia. Фото: Милана СОКОЛ

Следующими на гоночном треке появились Евгений Иванчей из Петропавловска-Камчатского и Александр Смирнов из Кавалерово. Представитель Камчатки рванул со старта, однако не смог обуздать «лошадей», развернувшись на середине трассы. Во время второго заезда Иванчею, к сожалению, не удалось реабилитироваться, поэтому дальше по турнирной таблице продвинулся его соперник.

Противостояние Камчатки и Приморья. Фото: Милана СОКОЛ

Третьей парой ТОП-16 стали Павел Киселев из Владивостока и дебютант этого сезона Александр Дышливенко тоже из столицы Приморья. Начинающий гонщик за несколько дней до соревнований серьезно повредил автомобиль на тренировке. Возможно, именно это и стало причиной не самых хороших результатов в двух заездах. В ТОП-8 прошел Павел Киселев.

Александр Дышливенко vs Павел Киселев. Фото: Милана СОКОЛ

Замыкающими ТОП-16 стали два опытных пилота, Егор Шумилкин из Хабаровска и Алексей Передерей из Владивостока. В этом противостоянии действительно было на что посмотреть, да и результаты оказались непредсказуемыми. С минимальным отрывов в восьмерку лучших вышел хабаровчанин, из-за небольших ошибок, допущенных приморским спортсменом.

Егор Шумилкин vs Алексей Передерей. Фото: Милана СОКОЛ

Ребята устроили настоящее шоу. Фото: Милана СОКОЛ

Дальнейшие части соревнований прошли на одном дыхании, рассказывать обо всех заездах не будем, но уверяем – это было зрелищно. Ребята «дубасили», не щадя машины. Клубы дыма и скоростные постановки, летающие крышки багажников, оторванные бампера и фары – лишь малая часть того, что увидели зрители за день.

Дрифт "на все деньги". Фото: Милана СОКОЛ

Последние заезды за первое и второе место, заставил гостей буквально аплодировать стоя. За лидерство на треке схлестнулись Евгений Гусев и Павел Киселев. В погоне за победой Киселев сначала размотал заднюю часть бампера, а при второй попытке и вовсе «разобулся». Даже частично без резины Паша попытался продолжить соревнования, однако проехав еще полкруга, попросту развернулся к зрительской трибуне, окончательно лишившись покрышки. Вот она воля к победе.

Лавры победителя в очередной раз достались Евгению Гусеву. Вторым заслуженно стал настойчивый Павел Киселев. Третье место по итогам дня соревнований занял Алескей Линьков.

Победители 2-го этапа RDS Asia. Фото: Милана СОКОЛ

Следующий этап RDS Asia состоится на «Примпринге» 10 июля.

Судья соревнований Андрей Астапов. Фото: Милана СОКОЛ

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