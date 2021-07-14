На Камчатке за один день зафиксированы два землетрясения

Местные жители ощутили слабые толчки. Фото: Борис КОКУРИН

Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли 14 июля к востоку от Камчатки, в Авачинском заливе. Как рассказали корреспонденту «КП – Владивосток» в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, в этом месте толчки начались 10 июля и продолжаются до сих пор. Пока что сильных землетрясений не было, но расслабляться не стоит.

В Авачинском заливе вновь произошло землетрясение, на этот раз целых два с разницей в полчаса. Так, подземные толчки магнитудой 3,6 и 5,2 сейсмологи зафиксировали в 14:56 и 15:34 по местному времени на расстоянии 158 и 157 километров от Петропавловска-Камчатского.

Как отметил директор КФ ФИЦ ЕГС РАН, кандидат физико-математических наук Данила Чебров, толчки вызвали слабые ощущения, до 2-3 баллов в Петропавловске-Камчатском. Он также рассказал, что в этом районе наблюдается небольшой рой землетрясений, он образовался 10 июля.

– Землетрясения в Авачинском заливе наблюдаются с 10 июля. Эти – наиболее заметные за последние двое суток. Максимальная магнитуда составила 5,5, для Камчатки это довольно умеренное событие. Они вызвали слабые ощущения, до 2-3 баллов в Петропавловске. Это нормально, и подобные землетрясения проходят по всей территории Камчатки, там, где нет никакого населения, а значит, они не ощущаются. Имеющаяся в настоящее время информация не позволяет давать какую-то паникующую информацию о сильном землетрясении в ближайшее время, – рассказал Данила Чебров.

В этом рое за последние сутки произошло еще около пяти сейсмособытий, зафиксированных специалистами.

Напомним, 13 июля в 14:28 по местному времени в 136 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 6. Очаг залегал на глубине 33 километров. Сила подземных толчков дошла до 4 баллов. Некоторые жители Камчатки ощутили дрожь, однако паники не было, как и последствий события.