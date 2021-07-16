«Птенчики умирают на глазах, небо стонет от крика чаек»: ремонт кровли во Владивостоке обернулся расправой с птицами

Во Владивостоке из-за ремонта крыши могут погибнуть сотни птенцов. Фото: www.instagram.com/dpskontrol126rus.

Всю эту неделю Первомайский район Владивостока заполнили крики чаек, а сами птицы мечутся над улицей Героев-Тихоокеанцев. Такому поведению пернатых есть разумное объяснение – родители попросту пытаются спасти свое потомство от людей, которые в очередной раз навредили природе, не самым гуманным способом вмешавшись в естественный ход вещей.

История развернулась на Героев-Тихоокеанцев, 5а. В административном здании, в котором находятся гостиница, фитнес-клуб, завод строительных деталей и множество других организаций, начался ремонт кровли. Казалось бы, дело важное и нужное, какие претензии могут быть у местных жителей к рабочим, приводящим крышу в порядок. Однако на этой самой крыше уже давно гнездятся чайки, которых в морском городе предостаточно. По словам обеспокоенных горожан, перед ремонтом строителям приказали убрать все лишнее, к сожалению, гнезда птиц вместе с птенцами, многие из которых не умеют летать, попали в список ненужного хлама.

– Помогите пожалуйста ..У нас с крыш сбрасывают гнезда чаек. Птенцы не все умеют летать Страшная картина. Небо стонет от крика чаек. Рабочие яростно орудуют лопатами и метлами…, – поделилась в сети местная жительница.

Одним страшным днем история не закончилась. Часть малышей, попадав с крыши все же выжили, но вот дальнейшая их судьба под большим вопросом. Кто-то уцелел, но не может летать, а кто-то получил травмы и нуждается в лечении. Местные жители бьют тревогу, обзванивая зоопарки, ветклиники и кидая клич в соцсетях по пристройству бедняг.

Вот только чайки, как известно, являются разносчиками заразы. Совсем недавно Россию потрясла история, когда наша соотечественница решила на отдыхе помочь раненой чайке, а в итоге погибла сама. «КП» подробно рассказывала об этом. Птичку женщина выходила, вот только заболела, скорее всего, подхватив орнитоз. Словом, помочь птенцам, оказавшимся на грани жизни и смерти во Владивостоке многие и рады бы, но боятся.

– Проблема не в одном птенце, а то, что их сотню безжалостно уничтожили, – констатировала Людмила, которая проживает неподалеку.

Жители Владивостока считают произошедшее – намеренным истреблением птиц. По словам горожан, все прекрасно знают, что здесь гнездятся чайки, сроки ремонта можно было слегка сдвинуть. По наблюдениям местных, неделя - две и птенцы должны были встать на крыло. «КП-Владивосток» уже обратилась в пресс-службу администрации города с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Напомним, только недавно в Трудовом пришлось спасать голубей, которые вместе с птенцами оказались замурованы в домах. Птицы, пытаясь выбраться на волю, разбивались до крови об железные решетки.

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