Долгожданный телепорт: впервые в истории прямой рейс связал Владивосток с Турцией

Турция стала ближе для жителей Приморья Фото: Антон ПИКУС

Телепорт от рутины к теплым берегам Средиземного моря появился в Приморье. Впервые в истории Владивосток и Анталья оказались связаны прямым рейсом. Теперь у жителей края каждые две недели есть возможность сбежать в Турцию.

Чартерный рейс компании Pegas Fly отправляется из Владивостока в Анталью раз в две недели, по вторникам, на воздушных судах Boeing 767-300. Вылет из столицы Приморья запланирован на 6:40, приземление в Турции примерно в 9:40 по местному времени. Всего полет занимает 11 часов.

Первый полет был выполнен уже 13 июля. В этот день самолет перевез 220 пассажиров к Средиземному морю.

Перед рейсом пассажиров просят ознакомиться с правилами пересечения границ в условиях пандемии и въезда в Турцию. Актуальную компанию можно узнать у туроператоров или авиакомпании.

Напомним, совсем недавно еще один прямой рейс появился во Владивостоке. Самолет авиакомпании Nordwind готов отвезти всех желающих в Санкт-Петербург. Всего есть два рейса в неделю, по вторникам и субботам.

Самолет, на котором жители края могут «телепортироваться» к Средиземному морю Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

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