«Улицу Дальнего Востока» после ВЭФ превратят в круглогодичный «Лас-Вегас»

Специалисты дирекции общественных пространств Владивостока надеются, что теперь набережная ДВФУ «заживет» для горожан. Фото: Милана СОКОЛ

Меньше двух месяцев осталось до очередного Восточного экономического форума, ожидаемый результат которого - не только выгодные контракты, но и инфраструктура для жителей столицы ДФО. И одна из самых заметных точек преображения города - это реконструкция набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ. О ходе работ, бюджете, трудностях и сроках журналистам рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Всесезонная улица Дальнего Востока

К концу августа на Университетской набережной, по словам специалистов, должны завершиться ремонт брусчатки, мостов, пирса, смена очистных сооружений, водоотведение. В данный момент строятся павильоны для уже ставшей традиционной выставки регионов ДФО «Улицы Дальнего Востока». И в отличие от прошлых лет, администрация Владивостока планирует, что оставшиеся 10-11 месяцев года между форумами пустовать, а уж тем более разрушаться и заново перестраиваться они больше не будут.

Если регионы передадут ключи от павильонов после ВЭФ Владивостоку, администрация сможет использовать их круглый год на благо горожан. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

В случае если договоренность будет достигнута и регионы Дальнего Востока передадут ключи от своих павильонов администрации города, на набережной появятся кафе, детские зоны, курсы йоги и другие места проведения досуга. Недавно набережную полностью передали в ведение дирекции, и теперь горожане могут высказывать свои пожелания по ее благоустройству.

- С субъектами проговаривается момент, что павильоны, которые останутся на набережной, будут круглогодичные. И те сервисы, которые мы запустим - тоже. Мы надеемся, что набережная ДВФУ заживет для горожан. Хотим сделать здесь Лас-Вегас, проводить фестивали, - сообщил руководитель дирекции общественных пространств.

Ремонт не на один год

Непосредственно на реконструкцию набережной из федерального бюджета, по словам руководителя дирекции, выделено порядка 40 миллионов рублей.

- Мы очень рады, что ВЭФ пройдет в этом году. Потому что все инвестиции, которые федеральный центр нам дает, остаются для горожан. Мы надеемся, что те работы, которые будут проводиться в этом году, будут основательными. И впредь капиталовложения сюда не потребуются, - заверил Салават Галиев.

По контракту, на работы предусмотрена гарантия три года. В течение этого периода при возникновении недочетов, их устранят в рамках гарантийных обязательств. Это особенно актуально в свете того, что горожане активно критиковали работы предыдущих подрядчиков и возмущались, что набережную приходится вновь «готовить» к ВЭФ практически каждый год.

Гарантия будет действовать 3 года, в течение этого срока подрядчик должен будет ремонтировать Университетскую набережную за свой счет. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

- Все гранитные плиты, основания подмыло. Поэтому принято решение о выделении средств, и в кратчайшие сроки все должно измениться, - рассказал Галиев о состоянии объекта до начала реконструкции.

В этом же году по результатам конкурсного отбора генеральным подрядчиком стал «Экспострой», который работает в данном случае вместе с субподрядчиком. С компанией дирекция работает не впервые, и пока нареканий по качеству не возникало. А сквер Надибаидзе, благоустроенный субподрядчиком ООО «Атланта», в прошлом году, как сообщил Салават Галиев, был признан лучшим в России. Так что о том, успеют ли выполнить работы в срок, переживать не стоит.

Помимо новых плит получит Университетская набережная и отремонтированный пирс, и новые лавочки. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Как пояснил представитель «Атланты», также присутствовавший на встрече с журналистами, выполнено 10% запланированных работ, от графика отставания нет. Сейчас на объекте трудится 20 человек, на следующей неделе привлекут еще 10-15. Отметил он и то, что делает «как для себя», ведь сам нередко гуляет на набережной ДВФУ с ребенком.

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