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Владивосток16 июля 2021 12:40

«Улицу Дальнего Востока» после ВЭФ превратят в круглогодичный «Лас-Вегас»

На набережной ДВФУ появятся кафе, детские зоны, курсы йоги и многое другое
Елизавета КАЛИНИНА
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Специалисты дирекции общественных пространств Владивостока надеются, что теперь набережная ДВФУ «заживет» для горожан.

Специалисты дирекции общественных пространств Владивостока надеются, что теперь набережная ДВФУ «заживет» для горожан.

Фото: Милана СОКОЛ

Меньше двух месяцев осталось до очередного Восточного экономического форума, ожидаемый результат которого - не только выгодные контракты, но и инфраструктура для жителей столицы ДФО. И одна из самых заметных точек преображения города - это реконструкция набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ. О ходе работ, бюджете, трудностях и сроках журналистам рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Всесезонная улица Дальнего Востока

К концу августа на Университетской набережной, по словам специалистов, должны завершиться ремонт брусчатки, мостов, пирса, смена очистных сооружений, водоотведение. В данный момент строятся павильоны для уже ставшей традиционной выставки регионов ДФО «Улицы Дальнего Востока». И в отличие от прошлых лет, администрация Владивостока планирует, что оставшиеся 10-11 месяцев года между форумами пустовать, а уж тем более разрушаться и заново перестраиваться они больше не будут.

Если регионы передадут ключи от павильонов после ВЭФ Владивостоку, администрация сможет использовать их круглый год на благо горожан.

Если регионы передадут ключи от павильонов после ВЭФ Владивостоку, администрация сможет использовать их круглый год на благо горожан.

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

В случае если договоренность будет достигнута и регионы Дальнего Востока передадут ключи от своих павильонов администрации города, на набережной появятся кафе, детские зоны, курсы йоги и другие места проведения досуга. Недавно набережную полностью передали в ведение дирекции, и теперь горожане могут высказывать свои пожелания по ее благоустройству.

- С субъектами проговаривается момент, что павильоны, которые останутся на набережной, будут круглогодичные. И те сервисы, которые мы запустим - тоже. Мы надеемся, что набережная ДВФУ заживет для горожан. Хотим сделать здесь Лас-Вегас, проводить фестивали, - сообщил руководитель дирекции общественных пространств.

Ремонт не на один год

Непосредственно на реконструкцию набережной из федерального бюджета, по словам руководителя дирекции, выделено порядка 40 миллионов рублей.

- Мы очень рады, что ВЭФ пройдет в этом году. Потому что все инвестиции, которые федеральный центр нам дает, остаются для горожан. Мы надеемся, что те работы, которые будут проводиться в этом году, будут основательными. И впредь капиталовложения сюда не потребуются, - заверил Салават Галиев.

По контракту, на работы предусмотрена гарантия три года. В течение этого периода при возникновении недочетов, их устранят в рамках гарантийных обязательств. Это особенно актуально в свете того, что горожане активно критиковали работы предыдущих подрядчиков и возмущались, что набережную приходится вновь «готовить» к ВЭФ практически каждый год.

Гарантия будет действовать 3 года, в течение этого срока подрядчик должен будет ремонтировать Университетскую набережную за свой счет.

Гарантия будет действовать 3 года, в течение этого срока подрядчик должен будет ремонтировать Университетскую набережную за свой счет.

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

- Все гранитные плиты, основания подмыло. Поэтому принято решение о выделении средств, и в кратчайшие сроки все должно измениться, - рассказал Галиев о состоянии объекта до начала реконструкции.

В этом же году по результатам конкурсного отбора генеральным подрядчиком стал «Экспострой», который работает в данном случае вместе с субподрядчиком. С компанией дирекция работает не впервые, и пока нареканий по качеству не возникало. А сквер Надибаидзе, благоустроенный субподрядчиком ООО «Атланта», в прошлом году, как сообщил Салават Галиев, был признан лучшим в России. Так что о том, успеют ли выполнить работы в срок, переживать не стоит.

Помимо новых плит получит Университетская набережная и отремонтированный пирс, и новые лавочки.

Помимо новых плит получит Университетская набережная и отремонтированный пирс, и новые лавочки.

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Как пояснил представитель «Атланты», также присутствовавший на встрече с журналистами, выполнено 10% запланированных работ, от графика отставания нет. Сейчас на объекте трудится 20 человек, на следующей неделе привлекут еще 10-15. Отметил он и то, что делает «как для себя», ведь сам нередко гуляет на набережной ДВФУ с ребенком.

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