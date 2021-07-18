Комариный смерч: Камчатка переживает нашествие насекомых

Тучи из насекомых кружат на Камчатке. Фото: kamchatinfo.ru.

Жители и гости поселка городского типа Усть-Камчатск в Камчатском крае несколько лет подряд становятся свидетелями удивительного и одновременно пугающего природного явления. Многомиллионные комариные рои заполонили округу. Зрелище действительно завораживающее и напоминает собой смерч. И, если местные привыкли к подобной особенности, то приезжие чаще всего остаются шокированы нашествием.

Усть-Камчатск окружен тундрой и болотами, поэтому комарами и мошкой здесь особо никого не удивишь. Но естественно, не в таком количестве. Роение мириад кровососущих происходит лишь в июле и длится не очень долго. По словам местных жителей, комариный торнадо можно наблюдать от нескольких часов до недели, а связано это со спариванием насекомых. В поисках самок в рои сбиваются именно самцы, которые, как известно, не кусаются. Так что переживать, что звенящее облако кровопийц налетит и пообедает людьми, не стоит.

– Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий, – цитирует «Камчатка-Информ» энтомолога, старшего научного сотрудника ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Людмилу Лобкову.

Всего на Камчатке водится 12 видов комаров, в том числе звонцы (или хирономусы). «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об этом виде кровопийц, которые абсолютно равнодушны к человеку. Свое название они получили из-за характерного звенящего звука, возникающего из-за высокой частоты взмахов крыльев. Кстати, не исключено, что и в этом году в любовном танго, которое наблюдают на Камчатке, закружились именно они. Сколько продлится природное явление этим летом – полностью зависит от погодных условий.

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