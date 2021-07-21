«Дома тоже свиньи?» Известное озеро лотосов в Приморье превратили в мусорку

В Приморье начинается сезон цветения лотосов Фото: Вадим ПОПОВ

Жители Приморья любят делать красочные фотографии на природе. Тому множество примеров – и в Ботаническом саду, и посреди полей с подсолнечниками, и возле озер с лотосами. И не успели природные фотозоны раскрыться в полной мере и начать радовать гостей своими яркими кувшинками, как водоемы оказались загажены, а жители края – возмущены.

Один из самых популярных водоемов, на котором цветут краснокнижные лотосы Комарова, это озеро Карасиное, возле Артемовской ГРЭС. Каждый год сюда приезжают десятки, а то и сотни людей, чтобы сделать несколько красивых кадров. Зачастую ради снимков модели и фотографы залазят в воду, ведь так ракурс интереснее. Не отталкивает туристов и близкое соседство электростанции, наоборот – добавляет экзотики в фотографии.

В озере Карасином плавают не только лотосы, но и мусор Фото: Социальные сети

Только вот бережного отношения ни к растениям, ни к водоему у людей нет. И эта история длится уже далеко не первый год. Сорвать кувшинку, чтобы поднести к лицу или встать в изящную позу. Грубо расчистить себе место, чтобы оказаться среди священных для азиатской культуры цветов. Кинуть в воду бутылку и упаковку из-под еды. Это все, к сожалению, не вызывает никаких проблем у туристов, которые из года в год приезжают купаться и делать фотографии к лотосовым озерам. В общем, совесть спит.

«Озеро лотосов – цветок, занесенный в Красную книгу, – находится в ужасном состоянии, в воде пивные бутылки и пластиковая тара. Люди, а дома вы тоже свиньи? Или это менталитет русского человека?» – написал обеспокоенный житель Артема.

Фотозона пополнилась «инвентарем» для фотосессий Фото: Социальные сети

Многие приморцы солидарны с этим мнением, и уже не верят, что туристы будут относиться внимательнее к природе и ее красоте. А некоторые и вовсе задались вопросом: после того, как из озера устроили мусорку, согласится ли кто окунаться в воду.

Лотос в Приморье обычно цветет в июле-августе. Один цветок красуется 2-3 дня и затем опадает лепестками. Однако из воды каждый день поднимаются новые бутоны, и кажется, будто цветы бесконечны.

Жители Артема обеспокоены ситуацией Фото: Социальные сети

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