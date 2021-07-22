До +40, редкие дожди и салют в тумане: какая погода ждет Приморье на этих выходных

Какую погоду ждать на ближайший уикенд? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приближаются предпоследние выходные жаркого июля, а вместе с ними и День ВМФ. Будет ли во Владивостоке продолжаться туманная духота? Какую погоду ждать на ближайший уикенд? Насладимся ли мы красивым и ярким салютом в праздничный день? «Комсомольская правда – Владивосток» узнала у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой ответы на животрепещущие вопросы.

– Будет все так же жарко и душно, особых изменений в погоде не предвидится. По утрам и вечерам во Владивостоке туман и духота, местами утром и ночью может моросить. Ночью +22…+25 тепла, в субботу +28…+30, – рассказала Марина Парфенова.

В воскресенье, 25 июля, когда вся Россия будет отмечать День Военно-Морского Флота, во Владивостоке планируется праздничная классика – красочный салют. Второй год подряд парадный строй сформирован в главной городской акватории – бухте Золотой Рог. Однако насладиться ярким фейерверком будет сложно, так как вполне возможно, что тумана станет еще больше.

– В воскресенье немного понизится температура воздуха, +26…+28. Утром туман и морось. Днем есть вероятность, что нас ждет облачная погода. Солнышка не будет. В этот день подует свежий юго-восточный ветер, но он не разгонит облачность, а наоборот, нагонит, – отметила главный редактор портала.

И получается, что Владивосток ждет туманный вечер, так что салют вполне вероятно, что салют пройдет как и в прошлом году.

В континентальном Приморье в эти дни жарко, до +37…+40. В северной части края пройдут кратковременные дожди, которые не принесут долгожданной свежести и влаги. Эти дожди не понизят пожароопасности. Сейчас в Приморском крае действует 4 класс пожарной опасности леса, горит Сихотэ-Алинский заповедник.

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