Военные корабли Вьетнама разместятся в бухте Золотой Рог на День ВМФ

Корабли ТОФ уже встали в строй Фото: Дарья НАУМЕЦ

День Военно-Морского Флота России уже близок – 25 июля вся страна отметит важный праздник. Подготовка Владивостока на финишной прямой, и уже сейчас в бухте Золотой Рог почти сформирован парадный строй кораблей. В акватории разместились пять боевых судов Тихоокеанского флота и совсем скоро встанут два ракетных фрегата Военно-морских сил Республики Вьетнам.

В этом году парад в честь День ВМФ вновь пройдет в главной акватории Владивостока. Раньше корабли выстраивались в Амурском заливе, и за ними можно было наблюдать со Спортивной гавани. Но уже второй год подряд парадный строй из красавцев-кораблей становится в бухте Золотой Рог.

В праздновании примут участие семь боевых судов.

Пять военных кораблей ТОФ уже стоят вдоль набережной Цесаревича. Первым свое место занял корвет «Совершенный». После парадный строй заняли флагман ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», малый противолодочный корабль «Советская Гавань» и подводная лодка «Усть-Камчатск».

Почетные гостевые места в парадном строю займут два ракетных фрегата ВМС Вьетнама. Жители и гости Владивостока увидят боевые корабли «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг». Как отметили в пресс-службе ТОФ, иностранные суда должны встать в строй уже 23 июля.

День Военно-Морского Флота России пройдет 25 июля.

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