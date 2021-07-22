«Неожиданной проблемой оказались антипрививочники»: Медики Приморья признались, что думают о вакцинации

К 1 октября необходимо вакцинировать 60% населения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели еще 259 приморцев. Ежедневно от последствий болезни погибают от 1 до 7 человек, а занятость коечного фонда составляет 90-95%. Медики, которые трудятся в ковидных госпиталях Приморья, рассказали «КП-Владивосток», что они думают о прививках.

Из-за срочного разворачивания инфекционных отделений, объемы плановой медицинской помощи населению приходится урезать. А ведь еще не начался сезон эпидемиологических заболеваний, который традиционно откроется 1 октября. По мнению министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, к этому моменту необходимо вакцинировать 60 % населения. Она отметила, что медики работают с высочайшей нагрузкой уже второй год, они беспредельно устали и им нужна передышка.

Анна Зинова с апреля прошлого года трудится в ковидном госпитале ККБ № 2.

Анна Зинова убеждена, что из-за антипрививочников может пострадать старшее поколение. Фото: из личного архива.

- Мы все привиты от COVID-19, и никто не заболел, несмотря на то, что мы круглосуточно трудились в «красной» зоне. Многие пациенты переносили болезнь в очень тяжелой форме. Мы все ждали, когда же появится вакцина – надеялись, что болезнь отступит. Неожиданной проблемой оказались антипрививочники. Мне кажется, что создатели первых вакцин еще тех, далеких IVIII-IX веков, вертятся в гробу. Убеждена, что если бы тогда существовал Инстаграм, в котором все вопили о страшных последствиях прививок, то сейчас население ни о чем бы уже не спорило. Люди забыли, как целые города и страны умирали от оспы, чумы и других страшных болезней. Не хочется повторять историю, ведь смертей все больше, а сил все меньше. Из-за тех, кто не понимает очевидного, мы можем остаться без старшего поколения.

Студентка III курса лечебного факультета Юлия Гаман не только трудится в «красной» зоне, но и сама переболела коронавирусом.

Юлия Гаман наддется на скорое возвращение офлайн обучения. Фото: из личного архива

- Долгий период восстановления после перенесенного COVID-19 и работа в «красной» зоне укрепили во мне желание не заболеть снова. Сразу после появления авторитетных статей о безопасности и эффективности российской вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) все мои опасения развеялись, и я убедила семью и ближайших друзей пройти вакцинацию.

Между поздними последствиями коронавирусной инфекции (так называемый longCOVID) и несколькими днями недомогания после вакцинации, я выбрала прививку. Тем более что я очень скучаю по прежней жизни, путешествиям и полноценному очному обучению. Считаю, что любое образование, а особенно медицинское, должно быть получено в офлайн режиме, в аудиториях, с возможностью общаться с преподавателем и группой.

Медики напоминают, что иммунитет формируется лишь спустя три недели после получения второго компонента вакцины. До этого важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Сейчас в Приморском крае работают 227 пунктов вакцинации, с полным списком которых можно ознакомиться по ссылке. К маломобильным гражданам и пенсионерам на дом выезжают прививочные бригады. Для получения такой услуги необходимо оставить заявку в поликлинике. Вакцинация бесплатна и проходит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Адреса пунктов вакцинации также можно узнать по телефону 112. «Горячая линия» доступна с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 15:00 в субботу.

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